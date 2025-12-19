Mercato ASSE : Ce choix risqué de Sainté avec Florian Tardieu

Titulaire indiscutable mais en fin de contrat à l’ASSE, Florian Tardieu incarne à lui seul les paradoxes de Saint-Etienne version 2024-2025. Entre dépendance sportive et flou contractuel, les Verts avancent sur un fil, sans filet.

ASSE : Tardieu, devenu indispensable malgré la tempête

Cantonné au banc en début de saison dernière, Florian Tardieu a profité du changement d’entraîneur pour s’imposer comme le métronome du milieu stéphanois. Avec l’arrivée d’Eirik Horneland, l’ancien Troyen a retrouvé un rôle central, jusqu’à devenir incontournable. Reléguée en Ligue 2, l’ASSE n’a pourtant jamais cessé de s’appuyer sur lui.

Les chiffres parlent pour lui : 17 matches disputés, 12 minutes manquées seulement. Aucun autre joueur de champ n’a autant été sollicité. Une omniprésence qui souligne son importance tactique, mais aussi la dépendance des Verts à un joueur dont l’avenir reste suspendu à un point d’interrogation.

Le poids de l’expérience dans un vestiaire neuf

Au-delà du terrain, Tardieu est un liant humain. Son « esprit déconneur », relevé par Le Progrès, aide à souder un vestiaire profondément remanié l’été dernier. L’expérience d’un trentenaire, dans un groupe jeune et multiculturel, vaut parfois autant qu’un tacle bien senti.

Mais la fatigue se fait sentir. Élu meilleur joueur de Ligue 2 en novembre par la LFP, le vice-capitaine marque le pas. À bout de souffle, la trêve arrive à point nommé pour un joueur sursollicité, presque trop exposé.

Une gestion contractuelle qui interroge

C’est là que le bât blesse. L’été dernier, aucune prolongation ne lui a été proposée. Comme Dennis Appiah, Tardieu fait partie de ces trentenaires sur lesquels la direction hésite à miser à moyen terme. Paradoxalement, il est le joueur le plus utilisé de l’effectif.

Lui-même l’a reconnu en septembre : « Une prolongation ? Ce n’est pas à moi qu’il faut poser la question… Je suis conscient du projet Kilmer. Je sais que je n’ai plus 20 ans ». Lucide, Tardieu sait que son avenir se joue ailleurs… ou maintenant.

Le pari osé des dirigeants stéphanois

Libre de discuter avec d’autres clubs dans les prochaines semaines, Florian Tardieu pourrait sécuriser son futur. L’ASSE, elle, joue gros : la remontée est l’objectif, et le milieu en est une pièce maîtresse. S’appuyer autant sur un joueur que l’on ne prolonge pas reste un pari risqué. Mais à Saint-Étienne, on sait que les paris font parfois vibrer Geoffroy-Guichard. À condition qu’ils ne se transforment pas en faute stratégique.

