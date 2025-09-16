La Préfecture de police répond au RC Lens après le PSG

Alors que les supporters du RC Lens se plaignent du traitement subi lors de leur déplacement à Paris face au PSG, la préfecture de Police se défend et assume ses responsabilités.

PSG-RC Lens : Les supporters Sang et Or dénoncent des humiliations à Paris

Le RC Len s’est incliné devant le PSG au Parc des Princes, dimanche (2-0), lors de la 4e journée de Ligue 1. Environ 1000 supporters lensois ont effectué le déplacement à Paris. Mais ils ont déploré des incidents en marge de la rencontre. Le groupe « Red Tigers 1994 » a dénoncé les conditions d’encadrement de leur déplacement dans la capitale. Ils ont pointé « une organisation catastrophique et volontairement provocatrice », notamment les fouilles à la descente du bus, avant l’entrée au stade.

Lisez aussi : LOSC : Nouveau coup dur pour Genesio avant le RC Lens

À voir

PSG – Atalanta : Luis Enrique fait une annonce inquiétante !

« Les supporters n’acceptent plus d’être la variable d’ajustement d’une politique sécuritaire brouillonne. […] Ce n’est pas un « incident isolé « que nous décrivons, c’est une méthode : mise en scène autoritaire, isolement contrôlé, humiliation publique, violences policières assumées », ont regretté les supporters du Racing Club de Lens, dans leur communiqué.

La Préfecture de police « assume totalement » le traitement réservé aux Lensois

En réponse aux dénonciations des fans des Sang et Or, la Préfecture de Police est restée droit dans ses bottes. Elle affirme avoir agi conformément aux normes de sécurité autour des matchs. « Le préfet de police assume totalement les décisions prises », rapporte 20 Minutes. L’autorité de la police de Paris assure que ses hommes ont « fait usage de moyens de défense intermédiaires lors de cette intervention, et ce dans le cadre légal ».

Lisez aussi : PSG – RC Lens : Grosse surprise dans le groupe d’Enrique

Au sujet des fouilles dès la sortie du bus, jugées « contraire au protocole établi » et dénoncées par les Lensois, la réponse de la PP est tombée : « C’est le cas pour tous les déplacements encadrés, et ce, afin de retirer les éventuels objets dangereux et fumigènes ». Elle a souligné ensuite : « Ce dispositif était conforme à celui évoqué et expliqué par les autorités aux représentants du club visiteur, lors de la réunion préparatoire relative à ce match ».

À voir

Real-OM : Xabi Alonzo crée la surprise avec Vinicius Jr !

Lisez aussi : PSG – RC Lens: Luis Enrique fait des choix forts, les compos

Selon le bilan de la Préfecture, « 13 supporters du RC Lens ont été légèrement blessés, dont un a été pris en charge par les secours. Deux individus ont été interpellés pour violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique ».