Mercato OM : Bagarre avec Rabiot, Rowe rétablit sa vérité 

Son altercation avec Adrien Rabiot a enflammé la fin du mercato de l’OM. Mais Jonathan Rowe a enfin brisé le silence sur cet épisode tumultueux.

L’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a plongé l’OM dans une crise sans précédent. Survenue lors de la défaite à Rennes (1-0), cette scène déplorable à poussé la direction phocéenne à sévir. Les deux joueurs ont mis à l’écart du groupe, avant d’être vendus en fin de mercato.

Adrien Rabiot a rejoint l’AC Milan, Tandis que Jonathan Rowe a signé à Bologne. Moins d’un mois après les faits, l’attaquant anglais s’est exprimé en conférence de presse. Si les dirigeants de l’OM parlaient d’une « violente bagarre », Rowe a minimisé l’incident. « Ces choses peuvent arriver dans un vestiaire », a-t-il déclaré. Le joueur de 22 ans refuse d’en dire plus afin de pouvoir « avancer ».

Jonathan Rowe a néanmoins tenu à rassurer sur sa relation avec son ancien coéquipier Rabiot. « Maintenant, tout va bien avec lui, il n’y a plus de rancune entre nous », a-t-il affirmé. Les deux antagonistes se sont d’ailleurs serrés la main, dimanche dernier lors du choc AC Milan-Bologne (1-0). Ce geste prouve que l’épisode de la bagarre à l’OM était désormais derrière eux.