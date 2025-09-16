Coupe du monde : La FIFA annonce le jackpot pour les clubs

La FIFA va redistribuer une partie des revenus de la Coupe du monde 2026 aux clubs dont les joueurs participent aux éliminatoires, ainsi que ceux qui seront sélectionnés pour la phase finale.

Coupe du monde 2026 : La FIFA alloue 300 M€ aux clubs grâce à leurs joueurs au Mondial

Les qualifications pour la Coupe du monde 2026 ne sont pas encore terminées dans toutes les zones. Néanmoins, des équipes sont déjà qualifiées pour la compétition qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026, conjointement au Canada, aux États-Unis et au Mexique. À neuf mois du tournoi, la FIFA a fait une annonce importante pour les clubs.

En effet, elle a décidé de redistribuer une cagnotte de 300 M€ aux clubs dont les joueurs prennent part aux éliminatoires, mais aussi ceux qui seront retenus pour la phase finale du Mondial. Cette manne est allouée grâce à un accord négocié avec l’Association européenne des clubs, selon la précision de L’Équipe. Le quotidien sportif qualifie la décision de la FIFA, de « financièrement historique ».

La cagnotte de la FIFA en hausse de 70 %

Étant donné que le nombre des pays passe de 32 à 48 sélections en 2026, le financement de la faîtière du football mondial est évident en hausse. Elle augmente de 70 %, comparativement à la cagnotte de ‘’Qatar 2022’’, qui était de 209 millions de dollars. 440 formations, « issues de 51 fédérations membres de la FIFA », avaient ainsi bénéficié de cette somme lors de la dernière édition.

Les pays déjà qualifiés

Il est important de rappeler que les trois pays organisateurs de la Coupe du monde 2026 : le Canada, les États-Unis et le Mexique sont qualifiés d’office. Mais à ce jour, des sélections ont déjà décroché leur qualification. Ce sont : le Maroc, la Tunisie, le Japon, l’Iran, l’Ouzbékistan, la Jordanie, la Corée du Sud, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Argentine, le Brésil, l’Uruguay, l’Équateur, la Colombie et le Paraguay.