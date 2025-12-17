Mercato ASSE : Le remplaçant d’Ekwah trouvé en Espagne

L’ASSE aurait des vues sur un ancien joueur du Stade de Reims, évoluant en Liga 2 en Espagne. Mais les Stéphanois ont de la concurrence sur la piste.

Mercato : L’ASSE vise Dion Lopy, le Stade Rennais aussi

À la recherche d’un milieu défensif pour se renforcer au poste de Pierre Ekwah, pendant le mercato d’hiver, l’ASSE serait sur la piste menant vers Dion Lopy à l’UD Almeria. Selon Jeunes Footeux, son nom est dans les petits papiers de la cellule de recrutement du club stéphanois. Kilmer Sports Ventures serait prêt à sortir le chéquier pour rapatrier le milieu défensif révélé au Stade de Reims.

Cependant, le dossier s’annonce compliqué pour l’AS Saint-Etienne, car le Stade Rennais est aussi intéressé par le profil du joueur de 23 ans. Le projet sportif du groupe canadien à Saint-Etienne est certes viable, mais le fait d’évaluer en Ligue 2 peut être un obstacle. Cela n’incite pas forcément les joueurs ciblés, en priorité, à choisir les Verts.

Malgré tout, les responsables Stéphanois ont bien des atouts, notamment financiers, à faire valoir pour attirer Dion Lopy. Et ils sont prêts à affronter la concurrence pour se renforcer dans l’entrejeu.

Qui est Dion Lopy ?

Pour revenir au Lopy, il avait joué 59 matchs en Ligue 1 sous le maillot rémois, entre 2020 et 2023. International sénégalais (5 sélections), il n’est pas sélectionné pour la CAN 2025 au Maroc. Cette saison, il a disputé 15 matchs en Liga 2 espagnole, a été titulaire à 13 reprises et a marqué 2 buts. Il s’agit donc d’un joueur majeur de l’équipe de Rubi, le coach des ‘’Cowboys’’.

Recruté par l’UD Almeria à 6,5 M€ à Reims en août 2023, la cible de l’ASSE est liée au club andalou jusqu’en juin 2029. Selon Transfermarkt, le Sénégalais est évalué à 4 M€, mais son club exigerait environ 10 M€ comme indemnité de transfert.

