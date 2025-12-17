Mercato PSG : Un serial buteur arménien arrive !

Un super crack arménien est sur la short-list des dirigeants du PSG pour le prochain mercato hivernal. Le joueur serait ouvert à une arrivée à Paris.

Mercato PSG : Luis Campos vise Eduard Spertsyan

La direction du PSG fouille un peu partout pour amener de renforts lors du prochain mercato hivernal. Le tacticien du Paris SG, Luis Enrique insiste pour l’arrivée de nouvelles pépites car l’équipe est un peu faible à cause des nombreuses blessures. Et parmi les pistes étudiées, une mène à la Russie. Direction Krasnodar où brille Eduard Spertsyan.

Champion de Russie avec son club, l’international arménien attire du beau monde à l’approche du mercato hivernal. Le PSG apprécie son profil. Pour l’instant, les deux camps n’ont pas encore trouvé un accord. Spertsyan le confirme lui-même : son agent a échangé avec des recruteurs parisiens, rien de plus. Pas d’offre, pas d’appel. Seulement des discussions exploratoires.

La concurrence, elle, est bien réelle. Le Racing Club de Lens a dégainé une offre concrète l’été dernier. La Juventus s’est renseignée. Gérone aussi. Leeds a aussi tenté sa chance. Mais sans succès. L’international arménien est encore en Russie et continue d’affoler les compteurs de but. Cette saison, il a déjà claqué 8 pions et délivré 12 passes décisives en 18 matches de Première Ligue russe. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Spertsyan est évalué à environ 25 millions d’euros par Krasnodar.

