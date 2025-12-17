Mercato OM : N’Golo Kanté s’éloigne, un plan B annoncé !

N’Golo Kanté est annoncé cet hiver comme une cible de choix pour l’OM. Mais les Olympiens savent déjà quoi faire en cas d’échec. Une solution alternative est présentée à Marseille.

Mercato : N’Golo Kanté, un salaire trop élevé pour l’OM

Sous l’impulsion de Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille multiplie des coups audacieux. Les signatures de Pierre-Emerick Aubameyang, Adrien Rabiot ou encore Benjamin Pavard le prouvent bien. Ces opérations, autrefois inaccessibles, confirment le pouvoir d’attraction retrouvé de l’OM.

C’est dans cette dynamique que le nom d’un champion du monde 2018 revient avec force à Marseille : celui de N’Golo Kanté. Le profil du milieu de terrain français correspondrait parfait au besoin de l’OM dans l’entrejeu. Son expérience, sa polyvalent sa condition physique toujours impressionnante font de lui une cible de choix.

Sachant que N’Golo Kanté arrive en fin de contrat en juin prochain avec Al-Ittihad. Sa situation contractuelle renforce l’imaginaire des supporters phocéens. Ceux rêvent de voir l’ancien joueur de Chelsea débarquer au Vélodrome. Sauf que son salaire, estimé à 25 millions d’euros par an, reste un frein considérable pour les finances de l’OM.

Himad Abdelli, une option plus accessible

Même si N’Golo Kanté n’exclut pas revenir en France, la réalité économique s’impose. L’Olympique de Marseille ne peut se permettre d’accomplir une telle folie sur le plan économique. D’où la nécessite d’un plan B. Le journaliste Romain Canuti propose même aux Olympiens une alternative plus pragmatique.

Il est question de Himad Abdelli. Le confrère estime que le profil de l’Angevin serait plus complémentaire à Marseille. Il estime que l’OM a davantage besoin de créativité un cran plus haut sur le terrain, là où le milieu offensif algérien excelle avec le SCO. « Le profil d’Abdelli, ce qu’il montre avec Angers, me semble plus adapté », a t-il indiqué au média Le Phocéen.

Cette option semble plus crédible, car Himad Abdelli arrive également en fin de contrat en juin prochain. Son recrutement représenterait une opération bien plus accessible pour l’OM, tant en termes d’indemnités que d’émoluments. Reste à savoir les dirigeants Pablo Longoria et Medhi Benatia partagent cet avis.

