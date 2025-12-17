Mercato PSG : Un deal urgent se discute avec Monaco !

Le PSG va, comme souvent, animer le mercato hivernal. Les responsables parisiens ont même déjà repris les négociations pour faire venir Maghnes Akliouche de l’AS Monaco.

Mercato PSG : Reprise des négociations pour Maghnes Akliouche

Ce mercredi soir, le PSG a l’occasion de rentrer un peu plus dans l’histoire du football. Les hommes de Luis Enrique tenteront de battre Flamengo en finale de la Coupe Internationale. Cet objectif n’empêche pas la direction du PSG de travailler en coulisse sur le mercato hivernal.

Les pensionnaires du Parc des princes ont même déjà commencé à avancer sur une piste offensive : celle menant à Maghnes Akliouche. L’ailier droit de 23 ans ne semble plus forcément à son aise sur l’AS Monaco, même s’il ne le montre pas forcément au quotidien.

L’attaquant français sort d’une saison impressionnante avec les Monégasques. La confirmation était attendue durant cet exercice. Sauf que les choses ne passent pas comme il l’espérait. Maghnes Akliouche connait une baisse de régime notoire, avec 3 petits buts inscrits en 21 apparitions. Le moment est peut-être venu pour lui de changer d’air.

L’AS Monaco reste inflexible pour son prodige

Après une première tentative manquée l’été dernier, le Paris Saint-Germain revient en force sur le dossier. Le compte PSG Inside Actus sur X assure que les Parisiens ont bien repris les négociations en vue de recruter Maghnes Akliouche. L’objectif est d’offrir à Luis Enrique plus de profondeur offensive.

Cette cour assidue du Paris SG ne laisse pas le principal concerné indifférent. Le rêve d’enfant de Maghnes Akliouche pourrait se réaliser cet hiver. Mais pour cela, Paris devra sortir le chéquier. La direction de l’ASM reste intransigeante, réclamant environ 70 millions d’euros pour son jeune joueur. Ces exigences financières bloquent pour le moment l’aboutissement du deal.

