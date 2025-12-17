OM : Lourde sanction de l’UEFA, Papin crie à l’injustice !

Alors que le PSG vise un nouveau titre mondial ce mercredi soir, le souvenir d’un lourd scandale ressurgit à Marseille. Jean-Pierre Papin fustige l’UEFA d’avoir privé l’OM d’une Coupe Intercontinentale.

OM : La colère de Jean-Pierre Papin fustige face à la sanction de l’UEFA

L’Olympique de Marseille reste à ce jour le premier club français titré en Ligue des champions. Mais son triomphe de 1993 conserve un goût d’inachevé. La raison ? Le lourd scandale de VA-OM survenu quelques jours après le sacre européen des Olympiens. Cette tentative de corruption d’un match de championnat contre Valenciennes avait couté très cher à Marseille.

L’UEFA avait sévit de manière drastique. L’OM a certes conservé son titre européen, mais l’instance l’avait exclu de la Supercoupe d’Europe et de la Coupe Intercontinentale. Cette sanction historique suscite encore aujourd’hui l’indignation dans les rangs des Phocéens. C’est le cas notamment de Jean-Pierre Papin qui évoluait au moment des faits à l’AC Milan.

Le Ballon d’Or 1991 dénonce une décision incohérente. Il assure que la victoire de l’OM a été acquise « à la régulière » sur le terrain. Pour Jean-Pierre Papin, il est alors injuste que l’AC Milan ait disputé ces prestigieuses compétitions mondiales à la place des Olympiens. « A la place de la FIFA, j’aurais décidé que c’était à l’OM de disputer la Coupe Intercontinentale » a-t-il confié dans des propos relayés par L’Equipe.

Le Paris Saint-Germain en passe de marquer l’Histoire

Ce passé tourmenté ressurgit alors que le rival parisien est en passe de marquer un peu plus l’histoire du football français. Le Paris Saint-Germain affronte Flamengo ce mercredi en finale de la Coupe Intercontinentale. Le PSG devient ainsi la première équipe française à disputer officiellement cette finale intercontinentale.

Le club de Luis Enrique est déjà détenteur de cinq trophées cette année. L’entraîneur parisien et ses hommes visent un sextuplé légendaire. Un succès permettrait aux Parisiens d’égaler les performances historiques du FC Barcelone (2009) et du Bayern Munich (2020).

