Mercato ASSE : Enzo Bardeli, Dunkerque tente un coup

L’USL Dunkerque tente de contrarier les plans de l’ASSE, dont la priorité pour ce mercato d’hiver est Enzo Bardeli.

ASSE Mercato : Dunkerque tente de prolonger Enzo Bardeli

Toujours intéressé par le profil d’Enzo Bardeli, l’ASSE a déjà reçu une première réponse de l’USL Dunkerque. Le milieu de terrain restera dans le Nord jusqu’à la fin de la saison selon les confidences du capitaine Sasso au site Peuple-Vert : « Je pense qu’Enzo Bardeli ne partira pas. La direction préférerait qu’il parte libre en juin que dès cet hiver ».

En effet, le contrat de la cible de l’AS Saint-Etienne prend fin en juin prochain. Il sera don libre de rejoindre le club de son choix dans six mois. Entretemps, la direction de Dunkerque espère trouver un accord avec son meilleur buteur actuel en vue de la prolongation de son contrat.

La démarche des dirigeants dunkerquois est confirmée par La Voix du Nord. Selon le journal régional, l’USLD tente tout son possible pour convaincre Enzo Bardeli de poursuivre l’aventure dans le Nord.

Bardeli sur le point d’échapper à Saint-Etienne ?

Quant à L’Equipe, il confirme des négociations depuis cet automne, mais assure qu’elles n’ont pas abouti à un accord officiel. Le milieu courtisé par l’ASSE peur donc engager des discussions avec le club de son choix, dès janvier, en attendant la fin de la saison et de son contrat. Ce qui est une bonne nouvelle pour Kilmer Sports Ventures.

Toutefois, rien n’est encore acquis. Enzo Bardeli pourrait bien privilégier un club de Ligue 1, lui qui n’a connu que la National et la Ligue 2. Auteur de 7 buts et 4 passes décisives en Ligue 2 cette saison, le Numéro 20 de Dunkerque a attiré l’attention de plusieurs clubs de l’élite. Il n’est également pas exclu qu’il songe à poursuivre sa carrière à l’étranger. L’AS Saint-Etienne devrait donc se montrer assez convaincant pour attirer Enzo Bardeli dans le Forez.