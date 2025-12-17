Coup de balai à l’OM : Deux départs se profilent en interne

La direction de l’OM ambitionne de renforcer son effectif lors du mercato hivernal. Mais des départs risquent de se produire également. Neal Maupay et Pol Lirola ne sont pas épargnés.

Mercato OM : Neal Maupay et Pol Lirola poussés vers la sortie

Le mercato d’hiver sera certainement aimé du côté de l’OM. Le président Pablo Longoria a déjà donné le ton. La direction aborde cette fenêtre de transferts avec la volonté d’effectuer quelques retouches au sein de son effectif. Coté arrivée, la piste Jorge Carrascal prend de l’ampleur à Marseille.

Mais le rayon des départs fait également beaucoup parler. La direction de l’OM va rouvrir deux dossiers épineux dans ce sens : celui de Neal Maupay et Pol Lirola. Ces deux joueurs ont déjà été poussés vers la sortie l’été dernier. Malgré des offres concrètes, ils ont choisi de rester. Ce choix n’est pas sans conséquences.

Neal Maupay et Pol Lirola doivent se contenter d’un temps de jeu quasi inexistant à l’OM. Ils ont tous deux été écartés de la liste pour la Ligue des Champions. Le latéral droit espagnol n’a disputé que 31 minutes de jeu depuis l’entame de la saison. Tandis que l’attaquant franco-argentin a vécu une brève réintégration dans le groupe, pour 1 seule minute disputée avec l’équipe A.

Aucune animosité envers la direction marseillaise

Le constat est très clair. Neal Maupay et Pol Lirola ne rentrent plus dans les plans de Roberto De Zerbi et l’OM. Le mercato hivernal sera sans doute l’occasion idéale pour eux d’aller chercher plus de temps de jeu ailleurs. Surtout que le latéral droit de 28 ans n’a plus que six mois de contrat à Marseille.

Les dirigeants phocéens devront le vendre au risque de le voir partir gratuitement l’été prochain. Malgré tout, ces deux joueurs n’entretiennent pas de relation tendue avec la direction de l’OM, rassure Foot Mercato. Cela ne garantit en rien leur maintien. Marseille devra réussir à exfiltrer ces deux éléments pour alléger la masse salariale. Une nouvelle partie de poker se dessine ainsi entre le club et ses indésirables.

