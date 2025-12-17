Mercato RC Lens : Quatre offres XXL tombent pour Mamadou Sangaré

Quatre cadors anglais se bousculent pour s’offrir Mamadou Sangaré lors du prochain mercato hivernal. Les dirigeants du RC Lens ferment la porte au départ de leur meneur de jeu malien.

Mercato RC Lens : Mamadou Sangaré vers la Premier League ?

Le RC Lens pourrait perdre sa pépite, Mamadou Sangaré lors du mercato hivernal. Le milieu malien est déjà suivi de près par plusieurs cadors de Premier League. Il est l’un des hommes forts de ce bon début de saison que réalise le club artésien. Après 16 journées, les Sang et Or sont à la tète de la Ligue 1. Une réussite collective, portée par Pierre Sage, par des cadres solides, mais aussi par des recrues immédiatement décisives.

Sangaré en est l’exemple. Arrivé l’été dernier, en provenance du Rapid Vienne, contre 8 millions d’euros, le milieu malien n’a pas eu besoin de temps. Il s’est installé rapidement. À 23 ans, il est devenu un pilier de l’entrejeu lensois. Quinze matchs de Ligue 1 disputés, quatorze titularisations. Cette montée en puissance n’a pas échappé à l’Angleterre.

À voir

Mercato PSG : Un deal urgent se discute avec Monaco !

Lire aussi : Mercato RC Lens : Accord conclu, un milieu arrive !

Selon TeamTalk, Chelsea, Tottenham et Manchester United suivent attentivement son évolution. West Ham est également à l’affût. Tous apprécient son profil. Malgré l’intérêt croissant, les dirigeants artésiens restent fermes : pas de départ cet hiver. Sous contrat jusqu’en juin 2030, le milieu malien n’est pas à vendre cet hiver. Le club compte sur lui pour la course au titre. Un départ en janvier paraît donc improbable.

Lire la suite sur le RC Lens

Mercato RC Lens : Une offre tombe pour Robin Risser !

Ligue 1 : Le RC Lens officialise une nouvelle historique !

À voir

OM : Lourde sanction de l’UEFA, Papin crie à l’injustice !

INFO Mercato: Un cadre du RC Lens pour sauver le FC Nantes ?