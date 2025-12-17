Mercato OM : De Zerbi montre la porte à un indésirable !

La direction de l’OM prépare déjà un gros départ pour ce mercato hivernal. Un indésirable est mis sur le marché.

Mercato OM : Un indésirable poussé vers la sortie !

Angel Gomes pourrait plier ses bagages et quitter l’OM lors du prochain mercato hivernal. L’ancien crack du LOSC n’entre pas pleinement dans les plans du tacticien marseillais, Roberto De Zebi. Arrivé à Marseille lors du dernier mercato estival, il va quitter la cité phocéenne après 6 mois. Gomes ne s’impose pas dans le schéma De Zerbi.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, l’avenir paraît déjà incertain sur la Canebière. En interne, la décision est prise. Selon le compte X Valentin GdS, proche de Football Club de Marseille, l’OM prépare un départ dès le mercato hivernal. La direction active ses réseaux en Angleterre et en Italie pour lui trouver un nouveau point de chute.

Marseille vise entre 10 et 15 millions d’euros. Une somme intéressante, puisque Gomes est arrivé libre l’été dernier. Il est décevant sur le terrain, mais économiquement rentable. Si l’international anglais s’en va cet hiver, Marseille devra recruter une nouvelle pépite pour combler ce vide. Cette saison, il a disputé 13 matches de Ligue 1 et a claqué 3 buts.

