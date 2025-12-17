Mercato ASSE : La catastrophe annoncée à Saint-Étienne

L’ASSE est à la croisée des chemins à l’approche du mercato d’hiver avec un dossier brûlant. Entre performances décisives et irrégularité chronique, Zuriko Davitashvili reste au cœur des débats à Saint-Étienne. Son départ cet hiver pourrait plonger le club dans une crise sportive et morale sans précédent.

Mercato ASSE : Davitashvili, un joueur-clé mais imprévisible

Zuriko Davitashvili, avec ses huit buts et sa passe décisive cette saison, demeure la pièce maîtresse de l’attaque stéphanoise. Pourtant, son irrégularité agace et inquiète. « Même si c’est notre meilleur joueur, je ne suis pas sûr qu’il soit vraiment titulaire dans l’esprit d’Horneland », souligne Pierre, chroniqueur pour le Sainté Night Club.

Ce week-end encore, le Géorgien a sauvé l’AS Saint-Etienne d’une défaite face à Bastia (2-2). Mais ces éclairs de génie cachent une tendance inquiétante : Davitashvili semble choisir ses matchs, rendant l’équipe dépendante de ses seules inspirations.

Un départ envisagé, Beşiktaş en embuscade

Selon Foot Mercato, le club turc de Beşiktaş s’intéresserait de près au jeune attaquant de 24 ans. Son éventuel départ cet hiver ne serait pas seulement un coup dur sportif mais un signal négatif envoyé à tout le vestiaire. « J’ai vraiment l’impression qu’il veut partir. Même quand il marque, il n’a pas l’air hyper heureux », analyse Pierre.

Pour Saint-Étienne, la tentation d’un transfert pourrait être grande financièrement, mais les conséquences sportives seraient désastreuses. Le doublé face à Bastia ne fait qu’accroître sa valeur sur le marché, et d’autres clubs pourraient se manifester rapidement.

L’éclaircie dans un effectif en crise

Malgré son irrégularité, Davitashvili reste le joueur le plus décisif de Saint-Etienne cette saison. Avec neuf participations directes à des buts, il surpasse ses coéquipiers Boakye et Cardona. « Ce serait se tirer une balle dans le pied », avertit Valentin, journaliste sportif.

Saint-Étienne, actuellement troisième de Ligue 2, ne peut se permettre de perdre son meilleur buteur. Les alternatives dans l’effectif sont trop fragiles et irrégulières pour compenser son départ. Le club doit donc faire le forcing pour le conserver, sous peine de voir sa saison basculer dans le chaos.

