Mercato PSG : C’est fait ! Un dossier urgent déjà bouclé

Le PSG donne le ton avant même l’ouverture du mercato d’hiver. Le club de la capitale vient de conclure la prolongation de Ibrahim Mbaye, jeune prodige de 17 ans. Une décision stratégique qui confirme la confiance du club dans son futur crack.

Mercato PSG : Ibrahim Mbaye, le Titi parisien qui s’affirme

Décisif lors des deux dernières journées de Ligue 1, Ibrahim Mbaye semble enfin libéré sur le terrain. Contre Metz, le jeune ailier a offert deux passes décisives et enflammé son couloir gauche, confirmant son évolution constante depuis son but spectaculaire contre Rennes. À 17 ans, il cumule déjà 30 matchs professionnels, deux buts et quatre passes décisives, mais c’est surtout sa maturité croissante qui attire les regards.

En coulisses, tout va bien pour « IB ». Selon RMC Sport, le PSG a activé l’option d’un an supplémentaire dans son contrat, prolongeant le Titi jusqu’en 2028. Une marque de confiance qui confirme que le club mise sur lui comme futur pilier de l’équipe. Luis Enrique ne s’y trompe pas : « Il a montré un peu plus que ce qu’il montre habituellement, il a été plus libéré », a-t-il déclaré.

Des débuts historiques pour un avenir prometteur

Mbaye n’est pas n’importe quel jeune joueur. Plus jeune titulaire de l’histoire du PSG à seulement 16 ans et 6 mois, il est déjà considéré comme un futur grand nom du club. Technique, rapide et audacieux, il a parfois manqué d’efficacité, mais ses performances récentes montrent qu’il apprend à mieux concrétiser ses occasions. Lucas Hernandez ne tarit pas d’éloges au moment d’évoquer le jeune attaquant sénégalais.

« C’est un joueur extraordinaire, un mec différent qui va nous donner beaucoup de joie cette année », avait confié le défenseur parisien. Ses débuts précoces, combinés à sa progression fulgurante, font de lui un joueur à suivre absolument, surtout alors que le PSG prépare ses prochaines échéances nationales et internationales.

Direction Doha et la CAN : le jeune Mbaye sous les projecteurs

Avant de rejoindre sa sélection sénégalaise pour la CAN, Mbaye disputera la finale de la Coupe intercontinentale à Doha, une première expérience internationale majeure. Luis Enrique souligne d’ailleurs l’importance de cette continuité dans le temps de jeu : « Quand il reviendra, on est prêt à lui donner de la continuité », assure le technicien espagnol.

Avec une prolongation sécurisée et des performances en pleine ascension, Ibrahim Mbaye confirme qu’il n’est plus seulement un espoir parisien, mais un élément clé du présent et de l’avenir du PSG. Une ascension fulgurante qui ne fait que commencer et qui promet de belles émotions aux supporters parisiens.

