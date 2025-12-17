Mercato PSG : Luis Campos traque une star à 90 M€

La direction du PSG craque pour une pépite brésilienne en vue du prochain mercato hivernal. Le prix du joueur est connu.

Mercato PSG : Luis Campos veut piocher à Madrid

Il y aura des mouvements au PSG lors du prochain mercato hivernal. Les nombreuses blessures enregistrées depuis le début de cette saison obligent les dirigeants parisiens à amener de renforts pour continuer leur domination en Ligue 1 et en Coupe d’Europe. Le tacticien du Paris SG, Luis Enrique a martelé que le club ne ferme pas la porte à l’arrivée de joueurs talentueux qui vont aider l’équipe.

À quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal, les pensionnaires du Parc des Princes insistent pour un top joueur en Espagne. Selon Fichajes, il s’agit de Rodrygo, ailier du Real Madrid. L’international brésilien, 24 ans, joue peu cette saison, souvent remplaçant et rarement décisif. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le crack auriverde pourrait réfléchir à un départ dès janvier.

Le PSG lui tend la main. Les dirigeants parisiens seraient prêts à dégainer une offre pour le Brésilien cet hiver. Mais la concurrence est rude. La Premier League se positionne. Tottenham surveille. Chelsea et Arsenal également. Le Real Madrid réclamerait 90 millions d’euros pour sa pépite. Cette saison, Rodrygo a claqué deux buts et délivré deux passes décisives en 19 apparitions.

