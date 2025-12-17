ASSE Mercato : Des départs dans les tuyaux à Saint-Etienne

Ça va également bouger à l’ASSE dans le sens des départs, pendant le mercato d’hiver. Des joueurs indésirables sont toujours sur le départ.

Mercato ASSE : Maçon et Batubinsika encore vers la sortie

L’ASSE espère recruter quelques joueurs en renfort en janvier, comme nous l’avons indiqué mardi. Un arrière latéral gauche, un milieu défensif et un meneur de jeu sont recherchés. Enzo Bardeli de l’USL Dunkerque est la cible privilégiée pour le « milieu créateur » espéré.

En revanche, le club stéphanois doit se débarrasser de quelques joueurs, notamment ceux sur qui Eirik Horneland ne compte pas depuis l’été. Yvann Maçon (27 ans) et Dylan Batubinsika (29 ans) en priorité. Ils seront encore placés sur le marché des transferts cet hiver. Poussés dehors l’été dernier, ils n’ont pas trouvé preneur. Écartés du groupe professionnel, un temps, ils ont été sollicités pour dépanner.

À voir

Mercato ASSE : La catastrophe annoncée à Saint-Étienne

Le premier a joué 2 bouts de matchs en Ligue 2 et 2 autres en coupe de France. Quant au deuxième, il a pris part à un match en l’absence de Chico Lamba et Maxime Bernauer. Cependant, l’arrière latéral droit et le défenseur central n’entrent toujours pas dans les plans de l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne.

Lisez aussi : Mercato ASSE : La catastrophe annoncée à Saint-Étienne

À six mois de la fin de son contrat, Dylan Batubinsika devrait trouver une porte de sortie pour se relancer ailleurs. Sélectionné avec la RD Congo, il pourrait profiter de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025) pour attirer l’attention sur lui. Quant à Yvann Maçon, son contrat va jusqu’en juin 2027. S’il n’a pas de proposition intéressante, il y a peu de chances de le voir quitter l’ASSE de son propre chef.

Vers un dénouement pour Pierre Ekwah

Il y a également le dossier brûlant de Pierre Ekwah. Il qui pourrait connaître un dénouement cet hiver, en cas de compromis. Selon le média Foot Mercato, Udinese et Glasgow Rangers sont intéressés par ses services. Néanmoins, son départ reste évidemment lié au jugement qui sera rendu par le Conseil des Prud’hommes.

Des jeunes prêtés ? Ben Old en instance de transfert

De jeunes joueurs, en manque de temps de jeu, pourront faire l’objet de prêt. L’obectif pour el club étant de leur permettre de jouer régulièrement et de progresser. Luan Gadegbeku (18 ans), Nadir El Jamali (18 ans) ou encore Kevin Pedro (19 ans) sont concernés.

À voir

Mercato PSG : Luis Campos traque une star à 90 M€

L’ASSE n’est pas vendeuse, mais si des propositions intéressantes tombent sur le bureau de Kilmer Sports Ventures, il ne se priverait pas de quelques transferts. Le nom de Ben Old revient parmi les potentiels joueurs à transférer. Quant à Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin, ils devraient rester jusqu’à la fin de la saison, sauf offres irrésistibles.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Gros bouleversements attendus dès janvier

ASSE : Cette révélation qui fragilise davantage Horneland

Mercato ASSE : L’erreur à ne pas commettre avec Davitashvili

À voir

Mercato OM : De Zerbi montre la porte à un indésirable !