Mercato OM : Ce deal à 23M€ pourrait chambouler les plans de Longoria

L’OM pourrait voir une de ses cibles du mercato lui échapper à cause d’un transfert bouclé l’été dernier. Il devait incarner une transition réussie entre Marseille et Milan, mais six mois plus tard, le transfert de Luis Henrique pourrait bien revenir hanter le club phocéen, par un effet domino inattendu.

Mercato OM : Luis Henrique, de la révélation marseillaise au doute italien

À Marseille, Luis Henrique avait fini par convaincre. Repositionné avec flair par Roberto De Zerbi, le Brésilien avait trouvé un équilibre rare, mélange de discipline tactique et de liberté offensive. Suffisant pour séduire l’Inter, qui n’a pas hésité à miser près de 23 millions d’euros pour l’attirer l’été dernier. Mais la Serie A ne pardonne pas. À Milan, l’ancien Olympien peine à s’imposer. Cantonné à un rôle de doublure, il n’a disputé que 14 rencontres pour 619 minutes de jeu, sans jamais réellement marquer les esprits.

À chaque titularisation, le constat est le même : de l’application, mais peu d’impact. En Italie, la patience est une vertu rare. Prévu pour épauler Denzel Dumfries, Luis Henrique n’a jamais su profiter de ses opportunités. Pire, ses prestations ont nourri les doutes d’une partie de la presse italienne, qui s’interroge déjà sur sa capacité à s’inscrire dans le projet nerazzurro. La blessure longue durée de Dumfries aurait pu lui offrir un boulevard.

Brooke Norton-Cuffy, la menace collatérale pour Marseille

Mais selon TMW, l’Inter ne veut pas prendre de risque. Le club lombard explore le marché pour recruter un nouveau piston droit, signe d’un manque de confiance évident. C’est ici que l’Olympique de Marseille entre à nouveau dans l’équation. Parmi les profils étudiés par l’Inter figure Brooke Norton-Cuffy, joueur également suivi de près par Marseille.

Une concurrence directe qui pourrait faire grimper les enchères et compliquer les plans de Pablo Longoria. Ironie du mercato : un transfert censé soulager les finances marseillaises pourrait, à distance, fragiliser une stratégie estivale déjà délicate. À Marseille, on sait mieux que personne que le football a parfois le sens cruel du retour de bâton.

