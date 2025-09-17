PSG vs Atalanta: Enrique prépare une surprise en attaque

Le technicien du PSG, Luis Enrique et ses hommes sont prêts pour affronter l’Atalanta Bergame au Parc des Princes. Des cadres du Paris SG sont de retour.

PSG vs Atalanta : Luis Enrique prépare du lourd !

Ce mercredi soir, le PSG reçoit l’Atalanta au Parc des Princes pour son premier match de Ligue des Champions. Le tirage au sort, encore une fois, n’a pas été tendre avec Paris. Bayern Munich, Barcelone, Leverkusen, Bilbao, Newcastle, Tottenham et Sporting : voilà des adversaires qui attendent le club cette saison.

Lire aussi : PSG : Campos sort une révélation flatteuse sur Luis Enrique

À voir

Scandale Real-OM : De Zerbi s’emporte, Xabi Alonso réplique

Pour cette rencontre, Luis Enrique doit composer sans Dembélé (cuisse), Doué (mollet) et Lucas Beraldo (cheville). Mais Khvicha Kvaratskhelia et Kang-In Lee, eux, sont aptes. Selon Le Parisien, Lee a plus de chances de débuter que Kvaratskhelia. Après sa sortie contre Lens, le Sud-Coréen se montre en grande forme. Il devrait évoluer sur l’aile droite, accompagné de Gonçalo Ramos en pointe et de Bradley Barcola à gauche.

Lire aussi : Barça – PSG : La nouvelle qui ne va pas plaire aux Catalans

Le reste de la composition sera plus classique. Lucas Chevalier gardera la cage pour sa première en Ligue des Champions avec le PSG. Il sera protégé par la charnière Pacho – Marquinhos, avec Nuno et Hakimi sur les couloirs. Dans l’entrejeu, Fabian Ruiz revient, épaulé par le duo inséparable Vitinha – Neves.

Composition probable du PSG :

Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno – Neves, Vitinha, Fabian – Lee, Ramos, Barcola

À voir

LOSC : Samuel Umtiti balance une confession étrange !