ASSE : La vérité éclate enfin après ce départ surprise

L’ASSE n’a pas enregistré que des arrivées lors du mercato estival, mais aussi plusieurs départs. Parti cet été de l’AS Saint-Étienne, Lamine Fomba brise le silence et revient sur son passage contrasté dans le Forez. Désormais joueur du Servette FC, le milieu de terrain français explique les raisons de ce départ et ses ambitions en Suisse.

Mercato ASSE : Lamine Fomba raconte ses derniers mois difficiles à Saint-Etienne

Arrivé en janvier 2023 de Nîmes, Lamine Fomba avait pourtant bien débuté son aventure chez les Verts en Ligue 2. Mais tout a basculé quelques mois plus tard. Dans une interview accordée à La Tribune de Genève, il revient sur son déclassement brutal : « Je suis arrivé chez les Verts en L2 en janvier 2023, de Nîmes. Cela s’est très bien passé pour moi pendant un an. Avant un changement d’entraîneur et le banc dès mars 2024. »

Le milieu de terrain avoue ne pas avoir compris la gestion de son cas par le club, notamment après la montée en Ligue 1. « Je demandais des explications que l’on ne me donnait pas. Le club ne voulait plus de moi, sans me le dire », confie-t-il, amer mais lucide.

Un discours humain et cohérent du Servette FC

Libéré par l’ASSE, Fomba a trouvé une nouvelle opportunité en Suisse. Son choix s’est imposé naturellement après un échange convaincant avec Yoan Louch, recruteur du Servette FC. « Il m’a dit tout ce que je voulais entendre, tout ce que j’avais besoin d’entendre. Il ne m’a pas dit que j’étais le meilleur, non », révèle-t-il.

« Il m’a parlé de moi, il me connaissait, il s’était renseigné, c’était très professionnel, humain, cohérent », ajoute Fomba. Séduit par ce discours direct et personnalisé, l’ancien Stéphanois n’a pas hésité à s’engager avec le club genevois, où il espère enfin retrouver du temps de jeu et de la confiance.

Exigence et revanche personnelle en Suisse

Depuis son arrivée au Servette, Fomba alterne entre satisfactions et regrets. Son auto-critique témoigne d’un joueur déterminé à se relancer. « Mon début de saison ? Je crois que ce n’est pas trop mauvais, mais pas top non plus. Je dois apporter plus encore, dans la récupération notamment, dans l’intensité, dans les choix », assure-t-il.

À Genève, il veut prouver qu’il n’est pas seulement ce joueur écarté sans explications dans le Forez. Sa rigueur et son exigence pourraient bien écrire une nouvelle page, loin de Saint-Étienne, mais avec la ferme volonté de montrer qu’il n’a pas dit son dernier mot.