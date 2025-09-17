Mercato : Le PSG tente un nouveau coup de force au Barça

Le PSG n’a pas encore fini de recruter des grands noms du football. Après Lionel Messi en 2021, le club parisien vise à présent une autre légende du FC Barcelone. Alexia Putellas a reçu une offre conséquente du Paris Saint-Germain.

Mercato : Le PSG passe à l’offensive pour Alexia Putellas

Le PSG reste concentré sur son match du soir face à l’Atalanta Bergame en Ligue des champions. Cela n’empêche pas sa direction de travailler en coulisse. Luis Campos et la cellule de recrutement auront même de superviser de très près un défenseur de l’équipe adverse. Giorgio Scalvini serait suivi par les recruteurs parisiens.

Toutefois, le mercato du PSG ne limite pas seulement à l’équipe de Luis Enrique. La section féminine du club compte se renforcer en visant un coup énorme au FC Barcelone. Marca révèle en effet que le Paris Saint-Germain a transmis une offre à Alexia Putellas, double Ballon d’Or et star incontestée des Catalanes.

La joueuse de 31 ans est une légende vivante de la section féminine du Barça. Elle totalise 465 matchs sous les couleurs barcelonaises et détient le record de sélections avec la Roja. Convoité par le PSG, Alexia Putellas ne montre jusqu’ici aucun empressement à quitter le club où elle évolue depuis 2012. Sa direction ferme aussi la porte à double tour pour son départ.

Un coup de force à la Neymar envisagé

Cette position ferme ne dissuade pas pour autant les Parisiens. Ces derniers n’ont pas encore dit leur dernier mot pour Alexia Putellas. À l’image du transfert record de Neymar en 2017, le PSG serait prêt à activer la clause libératoire de la joueuse. Même si le montant reste confidentiel, le club parisien semble déterminé à réaliser ce coup historique.

Après le départ de Grace Geyoro, le PSG féminin veut marquer les esprits et recruter un nom clinquant. Alexia Putellas correspond aux critères de recherches. Le temps est toutefois compté, car la fenêtre de transferts féminins ferme ses portes dans 48 heures