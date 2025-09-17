Ligue 1 : Droits TV, l’incroyable revenu du Stade Brestois

Le Stade Brestois a révélé le montant que le club va toucher au titre des droits TV de la saison 2025-2026. Et le montant est assez maigre pour un club de l’élite.

Ligue 1 : Crise des Droits de diffusion depuis 2020

Ces dernières saisons, le football professionnel en France traverse une crise profonde, liée à la baisse considérable des droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Depuis l’échec du contrat avec Mediapro en 2020, le versement des droits TV aux clubs est devenu un casse-tête, en plus de la chute brutale des recettes.

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a tenté de sauver la face d’abord avec Amazon Prime, puis DAZN, mais en vain. Cette saison, Ligue Média a lancé son projet « Ligue 1+« , qui a déjà atteint le million d’abonnés, mais c’est encore largement insuffisant pour combler le milliard d’euros promis par Mediapro sur une saison.

Le Stade Brestois va toucher 4,5 M€ de droits TV en 2025/2026

Le Stade Brestois subit de plein fouet les effets de la crise des droits de diffusion de la Ligue 1.

Le club va toucher 4,5 millions d’euros comme revenus de diffusion télévisée, pour le compte de l’exercice 2024-2026. C’est que le club breton a indiqué dans un communiqué officiel, ce mercredi.

« Concrètement, nos revenus liés aux droits TV nationaux versés par la LFP, sont passés de 42,5 M€ en 2023-2024 (comprenant 15 M€ de droits TV + 11 M€ de prime au classement + 16,5 M€ du dernier versement de CVC), à 8,7 M€ en 2024-2025, puis à 4,5 M€ (droits TV domestiques et internationaux) sur l’exercice 2025-2026 », a revélé le SB29.

Brest confronté à une situation exceptionnelle sur le plan financier

« Alors que le Stade Brestois 29 sort de la plus belle saison de son histoire, marquée par une épopée inoubliable en Ligue des Champions, le club doit aujourd’hui faire face à une situation tout aussi exceptionnelle sur le plan financier. En raison de la forte diminution des droits TV, c’est l’ensemble du football français qui est fragilisé, et notre club n’échappe pas à cette réalité », a indiqué le club du Président Denis Le Saint.

Campagne historique du SB29 en Ligue des Champions

Pour rappel, Brest avait fait une campagne historique en Ligue des champions la saison dernière. Pour sa première participation à la coupe d’Europe, le club du Finistère avait enregistré des victoires contre Sturm Graz (2-1), le RB Salzbourg en Autriche (0-4), le Sparta Prague en République Tchèque (1-2) et le PSV Eindhoven (1-0). En plus d’un match nul arraché au Bayer Leverkusen (1-1).

Le Stade Brestois avait bouclé la phase de qualification à la 18e place sur 36 équipes. L’équipe d’Eric Roy avait été éliminée de la compétition par le PSG (0-3 et 7-0). Notons que les Brestois font un début de saison catastrophique. Ils sont 17es de Ligue 1, après avoir concédé 3 défaites et 1 nul en 4 journées de championnat.