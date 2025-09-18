Mercato : L’OM face au Real pour une pépite de 18 ans !

La direction de l’OM traque un jeune crack de 18 ans en vue du prochain mercato hivernal. De nombreux clubs européens flairent aussi la piste.

Mercato OM : Un joyau ghanéen dans le viseur de Benatia

Le mercato a fermé ses portes début septembre. Pourtant, l’OM pense déjà à un joli coup en 2026. Dans les dossiers étudiés, un nom circule dans les couloirs de la Commanderie depuis quelques jours. Il s’agit de Prince Amoako Junior. Mais le club marseillais n’est pas seul. Des géants comme le Real Madrid ou le Bayern Munich surveillent aussi la pépite ghanéenne.

Lire aussi : OM : Une recrue inattendue déjà validée à Marseille

À voir

ASSE : Le projet de Horneland validé par un ancien Vert

Cet été, l’OM a beaucoup bougé. Arrivées, départs, prêts : Pablo Longoria et Medhi Benatia ont multiplié les opérations, plus d’une vingtaine au total. L’effectif a changé, mais la stratégie reste la même : repérer tôt les talents capables de grandir. C’est là qu’entre en jeu Prince Amoako Junior. Le sérial buteur de 18 ans appartient à Nordsjaelland, au Danemark. La pépite affole les compteurs de but : quatre buts et une passe décisive en huit matchs. Des statistiques qui forcent l’attention.

Lire aussi : Mercato OM : De Zerbi boucle un joli deal en pleine nuit

Mais l’affaire s’annonce difficile pour les pensionnaires du stade Vélodrome. La concurrence est rude. Du beau monde tourne autour du jeune crack. Arsenal, Chelsea, Tottenham s’ajoutent à la liste, aux côtés du Real et du Bayern. Pour séduire le jeune Ghanéen, l’OM devra se montrer convaincant et dégainer une offre XXL.

À voir

Mercato PSG : Luis Enrique met la pression à un cadre !