OM : Aubameyang déçoit, un nouveau 9 attendu cet hiver !

La défaite de l’OM face Real Madrid a été une déception pour un homme en particulier : Pierre-Emerick Aubameyang a montré des lacunes. Au point où certains s’attendent à voir l’Olympique de Marseille recruter un nouvel avant-centre dès cet hiver.

OM : La prestation d’Aubameyang face au Real Madrid laisse place au doute

Le choc de ce mardi soir Real Madrid-OM a livré son verdict. L’équipe dirigée par Roberto De Zerbi s’est inclinée (2-1) au Bernabeu, en dépit d’une performance encourageante. Les décisions arbitrales sont pointées du doigt. Notamment le deuxième penalties accordés aux Madrilènes alimente les débats.

Au-delà de la polémique, ce duel a mis en exergue quelques difficultés au sein de l’attaque phocéenne. La prestation de Pierre-Emerick Aubameyang suscite des interrogations sur ses capacités et sur le prochain mercato marseillais. L’attaquant gabonais, de retour à l’OM cet été, a déçu face à Madrid. Il a manqué deux occasions franches et a eu du mal dans le jeu dos au but.

Cette contre-performance n’est pas passée inaperçue, et plusieurs observateurs se demandent si l’OM ne devrait pas recruter un nouveau numéro 9 dès cet hiver. C’est la thèse soutenue par l’analyste Florent Toniutti sur X. Ce dernier milite à demi-mot pour le recrutement d’un nouvel avant-centre. Surtout que l’OM sera privé d’Aubameyang et d’Amine Gouiri pendant la CAN 2025.

L’Olympique prêt à repartir à la recherche d’un grantatakan ?

« Aubameyang peut-il faire mieux que ça ? Gouiri serait-il meilleur dans ce registre ? La direction repartira-t-elle à la recherche du grantatakan (par la taille et les épaules cette fois) cet hiver ? ». Telle est la question menée Toniutti. Dans cette perspective, la direction de l’OM se retrouve face à dilemme.

Faire confiance à Aubameyang pour qu’il retrouve son meilleur niveau ou se tourner vers une nouvelle recrue capable de briller lors des grands rendez-vous ? Pour le moment, De Zerbi fait pleinement confiance à l’ancien Gabonais. Même si la donne pourrait changer au fil de la saison.