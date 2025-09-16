OL : La défaite à Rennes coûte cher, coup dur pour Fonseca !

Le vent tourne mal pour l’OL. En plus de la défaite concédée à Rennes (3-1) dimanche soir, Paulo Fonseca a perdu son gardien de but titulaire Rémy Descamps sur blessure.

OL : Coup dur pour Paulo Fonseca, Rémy Descamps blessé

L’Olympique Lyonnais n’est pas sorti indemne lors de sa récente défaite à Rennes (1-0). Paulo Fonseca fait face à un nouveau coup dur. L’entraîneur lyonnais devra composer son équipe sans le gardien de but Rémy Descamps. Celui-ci a reçu un coup au doigt au moment de l’égalisation rennaise.

Les examens médicaux ont révélé une « lésion ligamentaire au poignet droit », indique L’Equipe. Cette blessure va l’éloigner des pelouses durant un mois. Cette nouvelle est un coup dur pour l’OL. Tant Rémy Descamps s’est montré très solide dans les gones rhodaniennes. Il avait réalisé trois clean sheets avant de chuter face au Stade Rennais.

Une solution de rechange déjà trouvée

Le gardien lyonnais manquera au total 5 rencontres, dont le choc contre son ancien club, le LOSC, prévu le 28 septembre au stade Pierre-Mauroy. Son absence oblige Paulo Fonseca a trouvé une solution de rechange. L’entraineur de l’OL s’appuiera certainement sur son nouveau gardien, Dominik Greif.

De plus, Paulo Fonseca risque de se passer d’un autre joueur. Expulsé pour une faute d’antijeu, Tyler Morton pourrait être suspendu pour le match LOSC-OL. La commission de discipline de la LFP se réunira demain pour fixer sa sanction.