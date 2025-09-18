Stade Rennais : Une bonne nouvelle tombe avant le FCN !

Les voyants sont au vert pour le Stade Rennais avant le derby face au FC Nantes. Le technicien rennais, Habib Beye pourra compter sur un groupe au complet.

FC Nantes vs Stade Rennais : le groupe du SRFC au complet

Le Stade Rennais veut enchaîner. Les joueurs de Habib Beye visent les trois points face au FC Nantes, pour la 5ᵉ journée de Ligue 1. Les résultats rennais restent paradoxaux. En ouverture, ils ont surpris Marseille (1-0). Puis, ils ont renversé Lyon (3-1) lors de la 4ᵉ journée. Cette victoire s’est dessinée dans le dernier quart d’heure, alors que Rennes était mené 1-0.

Ces succès restent toutefois isolés. Les Rouge et Noir ont perdu contre le promu lorientais (0-4) et concédé le nul contre Angers (1-1) avant la trêve internationale. Pour ce choc face au FCN, Habib Beye pourra compter sur toutes ses forces vives à la Beaujoire. L’infirmerie rennaise est vide. Le derby s’annonce donc intense. Autre bonne nouvelle pour le club breton, le Nantes pourrait être affaibli.

Plusieurs cadres sont incertains. L’ailier Guirassy, titulaire indiscutable en ce début de saison, pourrait manquer sa deuxième rencontre consécutive en raison d’une grave blessure contractée lors du dernier rassemblement international. Le défenseur Centonze, déjà écarté des plans, reste incertain. Le milieu expérimenté Coquelin, lui aussi, est incertain. Le staff nantais doit gérer ces absences pour préparer le choc.

