ASSE : Après Lucas Stassin, un autre crack fait sensation !

Si Lucas Stassin a brillé la saison passée à l’ASSE, c’est au tour d’un autre attaquant de faire sensation chez les Verts. L’ailier droit ghanéen Augustine Boakye est en pleine progression.

En plus de Lucas Stassin, Augustine Boakye se révèle à l’ASSE

Lucas Stassin a impressionné la saison dernière à l’AS Saint-Étienne. L’attaquant belge de 20 ans est devenu leader offensif des Verts grâce à des performances remarquables. Il a été auteur de 14 réalisations et 8 passes décisives en 34 matchs. Ce qui a suscité la convoitise de plusieurs grosses écuries.

Toutefois, une autre pépite commence à émerger à l’ASSE et attirer les projecteurs. Il est question d’Augustine Boakye. L’ailier ghanéen de 24 ans a eu du mal à briller à l’ASSE, ne marquant que 3 buts la saison dernière. Il était même annoncé sur le départ lors du mercato estival. Mais la direction de l’ASSE a choisi de le conserver. Ce pari semble porter ses fruits.

A l’image de Lucas Stassin, Augustine Boakye s’est fait une place de titulaire dans l’équipe d’Eirik Horneland. Il est même devenu un précieux atout offensif de Sainté. Le natif de Bompata affiche une forme remarquable en ce début d’exercice avec 2 buts et 3 passes décisives en seulement cinq matchs de Ligue 2.

Il a enfin trouvé son rythme

Le site Peuple Vert estime alors que Boakye a « enfin trouvé son rythme ». Les qualités qu’il montre cette saison – vivacité, technique et intelligence de jeu – illustrent le nouveau visage de l’ASSE. Le Ghanéen est en train de devenir un joueur essentiel pour le club stéphanois. Si sa bonne dynamique se maintient, il deviendrait l’un des grands artisans de la saison.

La source ajoute que son transfert pour 3 millions d’euros l’été dernier pourrait être une excellente opération, financièrement et sportivement. Augustine Boakye est en tout cas en train d’éclore en Ligue 2 et pourrait guider l’AS Saint-Étienne vers une remontée dans l’élite du football français.