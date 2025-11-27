PSG-Tottenham : Nuno Mendes, la vérité sur sa sortie !

À Paris, une image a glacé le Parc : Nuno Mendes, pourtant étincelant, n’est pas revenu après la pause face à Tottenham. Une inquiétude vite désamorcée, même si le mystère a brièvement plané sur la pelouse du Parc des Princes.

PSG-Tottenham : Nuno Mendes, un remplacement qui interroge

La scène a surpris supporters et observateurs. Alors que le match entre le PSG et Tottenham basculait dans un faux rythme tendu, Nuno Mendes est resté dans le couloir, remplacé à la mi-temps par Lucas Hernandez. Lui, qui venait tout juste de retrouver ses sensations après une entorse du genou gauche face au Bayern Munich, semblait pourtant filer droit. Pas une grimace, pas un signe de gêne durant ses 45 minutes. Et pourtant, le choix est tombé.

Selon les informations récoltées en interne par Le Parisien, rien d’alarmant : simple précaution. Luis Enrique, rarement adepte du risque inutile, a tranché avec froideur. Le Portugais n’a pas rechigné, emmitouflé sur le banc, preuve qu’il n’y avait pas d’urgence médicale. Une protection logique pour un joueur qui demeure essentiel dans l’architecture parisienne.

Le contexte physique : entre prudence et ambition

Il faut rappeler que le latéral avait enchaîné l’intégralité du match de Ligue 1 face au Havre (3-0). À cette occasion, Nuno Mendes avait retrouvé ce qui fait son charme : des accélérations tranchantes, un volume de jeu décoiffant et une passe décisive offerte à Kang-in Lee. Mais il restait un doute, celui d’un retour peut-être trop rapide après avoir manqué le rassemblement portugais de novembre.

Le staff parisien n’a pas souhaité revivre le piège de la surutilisation. Résultat : un remplacement contrôlé, assumé, presque programmé. Et sans conséquence sportive. Car si Tottenham a cru refaire surface, Paris a répliqué avec panache. Vitinha, Fabian Ruiz puis Willian Pacho ont rappelé que ce PSG-là sait accélérer sans prévenir.

