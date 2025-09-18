LdC : L’AS Monaco chute à Bruges, Köhn enfonce le clou

L’AS Monaco a fait une entrée catastrophique en Ligue des Champions, ce jeudi, en s’inclinant lourdement face au Club Bruges en Belgique (4-1).

Ligue des champions : L’AS Monaco humiliée par Bruges

Le Club Bruges a fait de l’AS Monaco une bouchée, à l’occasion de la première journée de la Ligue des champions. Les Belges ont filé trois buts aux Monégasques en l’espace de 11 minutes (32, 39e, 43). Mené (3-0) à la pause, l’équipe d’Adi Hütter a encaissé un quatrième but à la 75e minute. Entré en jeu à la place de Folarin Balogun à la 64e minute, Ansu Fati a sauvé l’honneur du club de la Principauté. La recrue en provenance du FC Barcelone a réduit le score dans le temps additionnel (4-1, 90e +2).

Cette lourde défaite de l’ASM au Jan Breydel Stadion, lors de son entrée en lice en Ligue des champions est inquiétante. Surtout que le club du Rocher a des adversaires de gros calibres à son calendrier. Il affrontera Manchester City et Tottenham au stade Louis-II en octobre. Galatasaray, le Real Madrid et la Juventus Turin se dressent également sur le chemin de l’AS Monaco dans cette phase qualificative de la C1.

Köhn : « L’écart était trop grand, c’est une défaite méritée »

Vu la taille de leurs prochains adversaires, il est évident que les Monégasques ont laissé passer une opportunité de prendre trois précieux points face aux « Gazelles ». Pour preuve, Maghnes Akliouche a raté un penalty à la 10e minute de jeu, alors que les deux équipes étaient à égalité (0-0). Il avait donc l’occasion de donner l’avantage à son équipe et de probablement changer le cours du match.

Réagissant au micro de Canal+, après la défaite, Philipp Köhn n’a pas maché ses mots. « Ça a été difficile après le penalty raté. Ça a été un match très compliqué, on a perdu le contrôle […] », a-t-il tenté d’expliquer, avant de marteler : « L’écart était beaucoup trop grand. On n’a fait que courir. C’est une défaite méritée. On ne va pas se chercher des excuses. On n’a pas fait assez ».

Pour rappel, Philipp Köhn a été titularisé en l’absence de Lukas Hradecky, blessé au genou contre le RC Strasbourg en Ligue 1, fin août.