Mercato PSG : Campos fait un clin d’oeil à Maghnes Akliouche

Fortement pressenti au PSG durant l’été, Maghnes Akliouche est finalement resté à l’AS Monaco à l’issue du mercato. Luis Campos, le conseiller sportif parisien, semble toujours intéressé par l’attaquant de 23 ans.

Mercato PSG : Luis Campos annonce déjà la couleur pour 2026

À l’issue du mercato estival passé, le Paris Saint-Germain a enregistré trois nouvelles recrues dans sans rang. Lucas Chevalier, Renato Marin et Ilya Zabarnyi se sont engagés avec le PSG. Alors que plusieurs supporters et observateurs s’attendaient à voir débarquer d’autres joueurs, Luis Campos n’a pas pu attirer un nouveau joueur.

Pour autant, le conseiller sportif du club de la capitale a clairement assuré que son club a suffisamment de moyens pour continuer à renforcer l’effectif de Luis Enrique. Néanmoins, malgré ceux, le PSG possède une santé financière XXL. « Tous les voyants sont au vert de ce côté-ci », a confié Luis Campos, qui affiche sans détour que le PSG a suffisamment les moyens de se renforcer, que ce soit cet hiver ou l’été prochain.

Le PSG prêt à tenter le coup Maghnes Akliouche cet hiver ?

Un joueur a énormément fait parler de lui durant la période de recrutement : Maghnes Akliouche, le milieu offensif de l’AS Monaco. Invité de l’émission « Rothen S’enflamme » sur RMC Sport, le conseiller sportif du Paris SG a évoqué ce dossier. Ces dernières heures sur l’antenne de RMC, le conseiller sportif du PSG n’a en effet pas pu retenir un sourire au moment où Jérôme Rothen évoquait l’international français.

« Tu sais que je viens de recevoir un message d’Akliouche. Il nous écoute et il m’a dit : ‘Ah oui, il parle de moi en fait », a confié Luis Campos. Avec les nombreuses blessures de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Kang-In Lee et Khvicha Kvaratskhelia, le Paris SG pourrait frapper dès le prochain mercato de janvier.

Si une opportunité se présentait, Luis Campos sauterait sur l’occasion pour le recruter. Sous contre jusqu’en juin 2028, Maghnes Akliouche est évalué à au moins 70 millions d’euros par ses dirigeants.