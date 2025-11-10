Victoire de l’ASSE à Troyes, un signal fort aux adversaires

Dans la foulée de la victoire de l’ASSE face à l’ESTAC (2-3), Aïmen Moueffek a envoyé un message fort à leurs prochains adversaires en coupe de France et en Ligue 1.

Aïmen Moueffek et l’ASSE ont réussi un joli coup à Troyes

L’ASSE a renoué avec la victoire face à l’ES Troyes (2-3), une semaine après sa défaite contre le Red Star (2-1). Les Stéphanois ont réussi l’exploit d’aller battre les Troyens au stade de l’Aube ou ces derniers n’avaient perdu aucun match cette saison. Grâce à leur victoire sur le leader de la Ligue 2, les Verts ont retrouvé la troisième place sur du podium et n’ont plus que deux points de retard sur l’ESTAC.

À trois journées de la fin de la phase aller du championnat, l’AS Saint-Etienne a donc l’opportunité de finir à l’une de deux premières places à la mi-saison. Pour ce faire, il lui faudra gagner les matchs contre l’AS Nancy, l’US Dunkerque et le SC Bastia. « C’était un match important, car les équipes autour de nous prennent des points. Il fallait rester dans la course en ramenant quelque chose de Troyes », a réagi Aïmen Moueffek après le succès des Stéphanois dans l’Aube.

L’AS Quetigny dans le viseur de l’AS Saint-Etienne

En attendant de rejouer en Ligue 2, après la trêve internationale, l’ASSE affrontera l’AS Quetigny (Régional 2) en Coupe de France, le samedi 15 novembre à Dijon. Et le milieu de terrain et ses coéquipiers ont l’intention de bien négocier ce match comptant pour le 7e tour des éliminatoires. « Maintenant place à la Coupe de France. On veut chercher la victoire lors de chaque rencontre, à commencer par ce match qui arrive en Coupe », a-t-il déclaré.

Moueffek prévient : « Chaque adversaire va donner sa vie contre nous »

Plus généralement, le joueur formé à l’AS Saint-Etienne a invité ses coéquipiers à rester concentrés sur leurs objectifs, tout en évitant de regarder leurs adversaires de haut. « Il ne faudra pas négliger l’équipe en face, parce que chaque équipe va donner sa vie contre l’ASSE. Il faut se tenir prêt », a recommandé Aïmen Moueffek.

ASSE : Après Troyes, Saint-Etienne face à un gros défi

