Coup dur pour l’OM : Dani Ceballos proche d’un accord !

L’OM devrait définitivement titrer un trait sur la piste menant à Dani Ceballos. Car le milieu de terrain du Real Madrid se dirige vers un transfert en Arabie saoudite.

Mercato : L’OM devancé, Dani Ceballos se rapproche de l’Arabie saoudite

C’est sans doute l’une des priorités de l’OM pour le mercato d’hiver : le renforcement de l’entrejeu. Pour ce faire, les responsables marseillais serait toujours à l’affut de Dani Ceballos. L’international espagnol avait initialement choisi de rester au Real Madrid malgré des discussions avancées avec Marseille.

Il était, soutenu par son entraîneur Xabi Alonso. Celui-ci affichait son désir de compter sur lui pendant la saison en cours. Mais son temps de jeu est finalement très limité au Real Madrid. Dani Ceballos, c’est trois titularisations depuis le début de la saison.

À voir

Victoire de l’ASSE à Troyes, un signal fort aux adversaires

Lire aussi : Mercato OM : Ça chauffe sérieusement pour Dani Ceballos !

Ses apparitions furtives, comme ses dix-neuf minutes disputées lors du nul contre le Rayo Vallecano (0-0), ne rassurent pas. La meilleurs solution pour lui serait d’aller voir ailleurs dès cet hiver. L’OM étant sur ses traces. Sauf que de récentes informations rebattent les cartes.

Christophe Galtier en passe de boucler son transfert

Fichajes confirme cette tendance : Dani Ceballos devrait terminer la saison à Madrid avant de s’envoler vers l’Arabie Saoudite. Sa prochaine destination serait le Neom SC, l’équipe entraînée par Christophe Galtier. Son transfert serait sur le point d’être acté pour environ 12 millions d’euros, bonus compris.

Ce dénouement est une très mauvaise nouvelle pour l’OM. Le club dirigé par Pablo Longoria devrait se tourner vers d’autres cibles en vue de renfort son milieu de terrain.

Lire la suite sur l’Olympique de Marseille :

Alerte à l’OM : La durée d’absence de Nayef Aguerd connue

À voir

Mercato RC Lens : Un Nigérian sur le départ !

Mercato OM : Le choix fort de Robinio Vaz pour son avenir

OM : La mise en garde de De Zerbi avant son retour en Italie