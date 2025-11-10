FC Nantes : Luis Castro obtient un soutien de poids !

Sous pression au FC Nantes depuis plusieurs semaines, Luis Castro voit enfin une main tendue. Un ancien du club, Pierre Aristouy, vient de briser le silence pour défendre le technicien portugais.

FC Nantes : Luis Castro en danger au FCN

Ça chauffe au FC Nantes depuis quelques semaines. Les Jaunes sont aux abois en Ligue 1 depuis le début de la saison. Waldemar Kita a piqué une colère noire après le choc face au FC Metz. Selon Ouest-France, le président est descendu dans le vestiaire pour dire son mécontentement. Le jeu proposé ne correspondait pas à l’identité du FCN. Castro, lui, n’a pas cédé. Même plan de jeu et bonjour la défaite.

Face au Havre AC, les Jaunes et Verts n’ont ramené qu’un point à la maison. Les Canaris ont 10 points au compteur en 12 journées du championnat. Ils sont 16e au classement et s’enfoncent dans la crise. Et pourtant, Aristouy appelle à la patience. Selon l’ancien coach nantais, Luis Castro peut encore renverser la tendance et permettre au FC Nantes de surfer sur les vagues du succès.

« Je ne connais pas du tout Luis Castro. J’ai suivi un petit peu ce qu’il faisait à Dunkerque l’année dernière…Chaque entraîneur peut avoir des résultats. Mais qu’est-ce qu’on veut ici ? Quel projet sportif on a ? Je lui souhaite de réussir. Je lui souhaite surtout qu’on lui laisse le temps qu’on ne m’a pas laissé. Il est en train de mettre des choses en place. Je lui souhaite que ça fonctionne bien et qu’il obtienne des résultats rapidement. Les résultats valident le projet et donnent confiance au patron. », a-t-il dit dans une interview exclusive accordée à Tribune Nantaise.

