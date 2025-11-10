Mercato RC Lens : Un Nigérian sur le départ !

Invisible au RC Lens cette saison sous les ordres de Pierre Sage, Hamzat Ojediran pourrait bientôt plier ses bagages. Le jeune Nigérian croule déjà sous les offres.

Mercato RC Lens : Hamzat Ojediran poussé vers la sortie ?

Le RC Lens va bien. Le club artésien broie tout sur son passage ces dernières semaines. Les Sang et Or ont remporté 4 victoires sur les cinq derniers chocs en championnat. Ils abordent la trêve internationale paisiblement. Ils montrent en ce début de saison qu’ils sont des prétendants sérieux au titre de champion de France. Pourtant, tout le monde ne profite pas de cette belle dynamique.

Hamzat Ojediran en fait partie. Présent sur le banc à quatre reprises, il n’a pas encore eu sa chance. Forcément, la frustration monte. Et l’hiver pourrait ouvrir une fenêtre. Le Nigérian attise les convoitises malgré sa situation actuelle. Au Danemark, le FC Nordsjælland cherche à renforcer son entrejeu et aurait coché le nom du Super Eagle.

À voir

Mercato PSG : Coup de théâtre, le Real prêt à céder Vinicius

Lire aussi : Mercato RC Lens : Le gros sacrifice d’Odsonne Édouard

Aux Pays-Bas, le SC Heerenveen flaire aussi le coup. Et ce n’est pas tout. L’AS Saint-Étienne serait prête à lui offrir la relance qu’il attend. Hamzat Ojediran étudie ces offres et pourrait bientôt prendre une décision. Tout indique qu’il n’entre pas dans les plans de Pierre Sage. Un départ cet hiver semble donc inévitable.

Lire la suite sur le RC Lens

RC Lens : Pluie de bonnes nouvelles pour Pierre Sage !

Mercato RC Lens : Accord bouclé pour Gessime ?

À voir

Victoire de l’ASSE à Troyes, un signal fort aux adversaires

INFO : Le RC Lens rattrape Arsenal dans un classement fou !