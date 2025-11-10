Alerte à l’OM : La durée d’absence de Nayef Aguerd connue

La blessure de Nayef Aguerd est un coup dur pour l’OM et inquiète le Maroc pendant cette trêve internationale. La durée de son absence est désormais établie.

OM : Nayef Aguerd au Maroc avec 15 jours de repos nécessaires

L’incertitude autour de Nayef Aguerd persiste. Le défenseur de l’OM, Touché contre Brest (3-0) souffre d’une pubalgie. Cette blessure ne l’a pas privé d’une sélection avec le Maroc. Son déplacement avec les Lions de l’Atlas sera sous haute surveillance, comme l’indique RMC Sport.

L’objectif sera d’obtenir un diagnostic précis et entamer des soins appropriés. La radio sportive ajoute que Nayef Aguerd bénéficiera d’au moins quinze jours de repos. Cette période devrait permettre au joueur de 29 ans de bien récupérer. Elle aura bien entendu des répercussions sur les deux équipes. Le Maroc devrait ménager son roc défensif durant cette trêve.

Nayef Aguerd incertain pour le choc Marseille-Nice

Nayef Aguerd restera certes avec les Lions de l’Atlas, mais pour se soigner et maintenir le contact avec le groupe en vue de la prochaine CAN. Cette compétition africain représente un objectif majeur pour lui. Son sélectionneur Walid Regragui a déjà anticipé son forfait en convoquant Abdelhamid Aït Boudlal.

De son, l’OM devra se préparer à faire sans Nayef Aguerd. Ce dernier est incertain pour le prochain match contre l’OGC Nice. Les dirigeants marseillais et marocains sont en contact étroit pour gérer cette blessure. L’ancien Rennais ayant lui-même exprimé autour son besoin de repos pour revenir à son meilleur niveau.

