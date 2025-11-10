Mercato PSG : Coup de théâtre, le Real prêt à céder Vinicius

Cible de longue date du PSG, Vinicius Junior se rapproche d’un départ du Real Madrid. Les dirigeants madrilènes ont fixé une condition pour son départ dès cet été.

Le Real ouvre la porte pour Vinicius, le PSG tient sa chance

Vinicius Junior est sans contexte l’un des attaquants les plus percutants du Real Madrid. Ses accélérations et son entente avec Kylian Mbappé font du bien aux Merengues. Ses relations avec Xabi Alonso sont toutefois conflictuelles.

Son coup de sang au moment de sa sortie lors du Clasico contre le FC Barcelone est encore vif dans les esprits. À tel point que l’envie de Vinicius de quitter le navire merengue prend de l’ampleur. Le Paris Saint-Germain serait même déjà en embuscade pour l’attirer dans ses filets. Sachant que le Real Madrid peine jusqu’ici à renouveler son bail qui expire en juin 2027.

Les discussions pour étendre son bail trainent en longue. Et aucun accord n’a été trouvé entre les deux camps. Face à ce statu quo, la direction du Real Madrid serait prête à céder son attaquant l’été prochain, mais à une seule condition.

Un chèque de 150 millions d’euros pour son transfert

Le journaliste Sacha Tavolieri le confirme, le Real Madrid attendrait un chèque de 150 millions d’euros avant de céder Vinicius Junior. Ce prix est plus ou moins colossal. Cela ne devrait pas pour autant refroidir le PSG.

Les recruteurs parisiens suivent de près l’évolution de ce dossier. Mais ils devront se méfier de la concurrence. Des clubs venus d’Arabie saoudite sont aussi sur les traces du buteur brésilien. La bataille pour sa signature promet d’être intense.

