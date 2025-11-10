Mercato AS Monaco : Accord conclu pour Axel ?

L’AS Monaco veut piocher à Chelsea pour le prochain mercato hivernal. Le club de la Principauté envisage d’accueillir Axel Disasi, un indésirable des Blues.

Mercato AS Monaco : Axel Disasi attendu sur le Rocher cet hiver ?

L’AS Monaco prépare un joli coup pour l’hiver. Le club princier s’intéresse à Axel Disasi, en difficulté à Chelsea cette saison. Mis à l’écart du groupe professionnel, l’international français n’a pas joué une seule minute cette saison. Relégué chez les U21, il a seulement retrouvé le terrain face à Reading (4-1).

Chelsea ne compte plus sur lui. Et Disasi, lui, ne veut plus rester. Un départ dès janvier se précise, selon Foot Mercato. Depuis son arrivée à Londres en août 2023, l’ancien défenseur de Reims et du Paris FC a disputé 61 matchs avec les Blues. Déjà en retrait la saison dernière, il avait terminé l’exercice en prêt à Aston Villa, où Unaï Emery lui avait offert dix apparitions.

D’après le journaliste Ekrem Konur, trois clubs se tiennent prêts : Monaco, Naples et Aston Villa. Le club de la Principauté est en pole position pour réussir ce coup. Le jeune roc vaut 18 millions d’euros selon Transfermarkt. Axel Disasi serait chaud pour évoluer sous les ordres de Sébastien Pocognoli.

