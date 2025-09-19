Le PSG provoque un coup de tonnerre à l’Atalanta Bergame !

Humilié par le PSG, mercredi soir, lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, l’Atalanta Bergame a pris une décision radicale concernant d’Ivan Juric.

L’Atalanta Bergame prend l’eau face au PSG

Mercredi soir, au Parc des Princes, l’Atalanta Bergame a subi la loi du PSG de Luis Enrique à l’occasion de la première journée de la Ligue des Champions. Ultras dominateurs, les Parisiens n’ont fait que d’une bouchée les Italiens (4-0). D’ailleurs, à la fin de la rencontre, Ivan Juric a tout simplement reconnu la trop grande supériorité de l’équipe parisienne.

« Il est clair qu’ils sont à un niveau nettement supérieur au nôtre actuellement. Nous avons très bien joué après le premier but, alors que nous avions les 25 minutes nécessaires et que nous n’aurions pas dû encaisser le deuxième. Contre le Paris SG, vous choisissez comment vous voulez mourir. (…) Honnêtement, nous les avons analysés attentivement. Aurions-nous dû être plus prudents et revenir en arrière ?

À voir

PSG : Une décision radicale tombe pour Marquinhos !

Lisez aussi : Mercato : Le PSG tente Ademola Lookman, l’info choc tombe

Les seules équipes comme Lens et Strasbourg qui ont bien joué contre eux étaient celles qui ont joué haut. C’était la seule option, après il faut choisir comment on veut mourir, d’une certaine manière, contre le PSG », a déclaré le technicien croate, non sans rappeler quelques absences majeures dans son groupe, notamment Ademola Lookman. Et aux dernières nouvelles, l’attaquant nigérian a été réintégré par son club.

Réconciliation entre l’Atalanta et Ademola Lookman

Vingt-quatre heures après la raclée prise au Parc des Princes face au PSG, l’Atalanta Bergame a décidé de mettre un terme à la mise à l’écart de son attaquant Ademola Lookman. Mis à l’écart du groupe depuis cet été et son bras de fer pour forcer son transfert à l’Inter Milan, le joueur de 27 ans a eu un tête-à-tête ce jeudi avec son entraîneur Ivan Jurić.

Lisez aussi : Mercato : Le PSG prêt à lâcher 40M€ pour Ademola Lookman ?

À voir

Polémique Real – OM : La réponse qui va choquer à Marseille

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Lookman a assuré à son mentor qu’il a définitivement tourné la page de son été agité et se dit désormais être prêt à se à donner à 100% pour aider l’équipe, comme le souhaite son coach. Le compatriote de Victor Osimhen s’est également engagé à se donner à fond pour le collectif dès sa réintégration. Celle-ci devrait être effective dès ce week-end, lors du match contre le Torino en Serie A le dimanche. Le Ballon d’Or africain 2024 pourrait même déjà être titulaire.