FC Nantes : Castro scelle l’avenir du crack Tabibou !

Le technicien du FC Nantes, Luis Castro met les choses au clair concernant l’avenir du jeune milieu de terrain, Dehmaine Tabibou.

FC Nantes : Tabibou gagne du crédit, Castro confirme !

Depuis plusieurs semaines, une question revient au FC Nantes : pourquoi Dehmaine Tabibou, 20 ans, joue si peu ? Le milieu de terrain montre de belles qualités. Son profil créatif pourrait combler les manques évidents de l’équipe. Beaucoup l’attendent. Luis Castro, interrogé, a répondu sans détour. Le coach a parlé en conférence de presse. Il décrit un jeune joueur appliqué, assidu, concentré sur les axes fixés par le staff.

Tabibou progresse, assure-t-il, et ses efforts se voient déjà. « Il travaille beaucoup aux entraînements, il connaît les points qu’on veut qu’il développe, il a déjà beaucoup progressé depuis la reprise. Franchement, je suis très content avec son développement ! Il a besoin de deux/trois petites choses en plus », a expliqué le technicien portugais.

Selon Luis Castro, le jeune crack progresse bien, mais il devra encore travailler pour le convaincre. Le technicien portugais insiste aussi sur sa relation avec le joueur. Les deux hommes entretiennent de bonnes relations. Enfin, sur le temps de jeu, Castro indique que le joueur sera utilisé durant la saison.

Dehmaine Tabibou entre pleinement dans ses plans. « Je l’ai utilisé lors des 4 premiers matchs (en toute fin de rencontre), c’est une preuve de confiance, sinon je ne l’utiliserais même pas », a précisé le coach nantais. Tabibou n’est pas écarté. Il grandit. Le club observe.