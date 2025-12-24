Mercato : Coup dur pour le Stade Rennais qui perd à crack à 20M€

Le Stade Rennais espérait frapper malin sur le mercato hivernal, mais le dossier a rapidement tourné court. Claudio Echeverri, joyau argentin convoité, ne portera pas le maillot rouge et noir.

Mercato Stade Rennais : Un espoir sud-américain hors de portée du SRFC

Rennes avait flairé le bon coup. En manque de temps de jeu, balloté entre Manchester City et le Bayer Leverkusen, Claudio Echeverri représentait l’opportunité idéale : jeune, talentueux, déjà coté à 20 millions d’euros. Un pari ambitieux, mais cohérent avec la stratégie rennaise.

Lire aussi : Mercato : le Stade Rennais et l’OM se déchirent pour une star !

Sauf que le rêve s’est heurté à une réalité implacable : la puissance du City Group. Malgré l’intérêt du club breton, mais aussi celui de Villarreal, Manchester City a tranché sans état d’âme. Direction Gérone, autre satellite du groupe, comme l’a révélé Fabrizio Romano. Rideau.

Gérone, la voie royale imposée par City

Le prêt d’Echeverri à Leverkusen a été rompu pour faciliter son arrivée en Liga, où il tentera de s’aguerrir dans un championnat exigeant. À Gérone, actuel 18e, l’Argentin aura enfin du temps de jeu pour s’adapter au football européen, aux côtés notamment d’Azzedine Ounahi.

🚨❤️🤍 Claudio Echeverri to Girona, here we go! Loan deal agreed for the Argentinian talent to join from Man City.



Bayer Leverkusen loan move has been interrupted as Echeverri will be part of City Group side Girona.



Straight loan until June. pic.twitter.com/YsZCFEPu4u — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 23, 2025

Pour le club breton, c’est un coup dur. Le club prend acte et doit désormais activer ses plans B. L’hiver est long, mais les opportunités, elles, se font rares. Et dans ce mercato dominé par les géants, les bonnes idées ne suffisent plus toujours face aux empires.

Lire aussi sur le Stade Rennais :

Mercato SRFC : Deux pépites rendent fou Habib Beye !

À voir

INFO Mercato : L’AS Monaco met Ansu Fati à la porte !

Stade Rennais : Habib Beye fait une révélation après Sables VF

Mercato Stade Rennais : Habib Beye réclame un double coup à 25M€