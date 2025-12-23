Mercato : De Zerbi insiste, l’OM dégaine une offre pour un crack

A l’OM, Roberto De Zerbi ne lâche rien. Convaincu que l’avenir du club phocéen passe par sa jeunesse, l’entraîneur marseillais a poussé sa direction à agir pour sécuriser l’un de ses talents les plus prometteurs.

Mercato OM : Darryl Bakola, symbole d’un virage stratégique assumé

À 18 ans, Darryl Bakola incarne cette nouvelle ligne directrice de l’Olympique de Marseille. Formé au club, le milieu de terrain a progressivement gagné du crédit aux yeux de Roberto De Zerbi, au point de connaître sa première titularisation le 25 novembre dernier en Ligue des champions face à Newcastle (2-1). Un signal fort, dans un contexte où l’OM entend bâtir sur la durée.

Lire aussi : Mercato : Terrible danger pour Marseille autour de Darryl Bakola

À voir

ASSE : Une annonce officielle tombe pour Saint-Etienne !

Roberto De Zerbi ne s’en cache pas et l’a répété publiquement : la jeunesse doit être protégée. « Il faut réussir à garder ces jeunes », insistait-il en conférence de presse début novembre. Pour l’Italien, Bakola n’est pas un pari mais un actif majeur, un joueur capable « de jouer à deux ou à trois au milieu », dont l’intégration doit être maîtrisée avec intelligence.

Une offre sur la table, Marseille passe à l’action

Le message du technicien a été entendu par la direction olympienne. Selon RMC Sport et Foot Mercato, des discussions ont été engagées avec plusieurs jeunes éléments du club, dont Bakola, Robinio Vaz et Tadjidine Mmadi. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Bakola dispose désormais d’une offre de prolongation.

« Les jeunes forts doivent avoir l’opportunité, mais il faut faire attention au moment où on les aligne », rappelait De Zerbi, avant de conclure : « Il fait partie du patrimoine de l’OM ». Une phrase lourde de sens, presque institutionnelle, qui résume l’enjeu. À Marseille, le crack n’est pas encore une star. Mais tout indique que l’Olympique de Marseille veut éviter qu’il ne le devienne ailleurs.

Lire aussi sur l’OM :

Mercato : Le plan pour la doublure de Greenwood dévoilé

Mercato : Ça bouge à Marseille, une pépite proche de s’en aller ?

À voir

PSG : La Russie fait une grosse annonce pour Matvey Safonov

Surprise à l’OM : Le numéro 10 tant attendu est déjà là !