INFO Mercato : L’AS Monaco met Ansu Fati à la porte !

Six mois seulement après son arrivée en provenance du Barça, Ansu Fati pourrait déjà faire ses valises pour quitter les rangs de l’AS Monaco. Le club monégasque ne voudrait plus de l’attaquant espagnol.

L’AS Monaco est déçu du rendement d’Ansu Fati. Le club français ne veut déjà plus du joueur, selon le journaliste français Romain Molina. Sur le terrain, les attentes ont progressivement laissé place à une forme de scepticisme. Utilisé par intermittence, Ansu Fati n’est jamais parvenu à s’installer durablement dans le onze monégasque. Le manque de continuité dans ses performances, combiné aux blessures récurrentes, a alimenté les doutes en interne.

Au-delà des statistiques, c’est surtout l’impact global du joueur qui interroge. Dans un collectif où les transitions rapides et l’intensité sont primordiales, l’attaquant espagnol a semblé en difficulté pour imposer son rythme et peser sur les défenses adverses. Et selon les informations du journaliste d’investigations, le club de la Principauté ne veut plus de l’ailier prêté par le FC Barcelone, avec une option d’achat de 11 millions d’euros.

Le joueur de 23 ans joue assez peu depuis l’arrivée de Sébastien Pocognoli sur le banc monégasque et n’a visiblement pas convaincu le technicien belge de s’appuyer davantage sur lui pour la seconde partie de la saison. Si bien que l’ASM envisagerait de casser son prêt dans les prochains jours. Un scénario déjà évoqué depuis plusieurs semaines par le Barça, qui souhaite que le joueur ait du temps de jeu pour se montrer et convaincre d’être acheté l’été prochain.

