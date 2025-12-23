PSG : La Russie fait une grosse annonce pour Matvey Safonov

Blessé à la main lors de la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo, Matvey Safonov va manquer plusieurs semaines de compétitions avec le PSG. Un médecin russe s’est prononcé sur cette blessure.

Durant la séance de tirs au but à Doha lors de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo, samedi passé, Matvey Safonov a fait une entrée fracassante dans la grande histoire du Paris Saint-Germain, repoussant les quatre dernières tentatives des hommes de Filipe Luis pour offrir le trophée aux Rouge et Bleu. Et cette performance a été réalisée alors que le gardien de but de 26 ans s’était blessé à la main en cours de séance, visiblement sur le troisième des cinq tirs des Cariocas.

Cette blessure est pour le moins sérieuse puisqu’il s’agit d’une fracture qui va l’éloigner des terrains pendant trois à quatre semaines, alors que l’ancien portier de Krasnodar semblait était bien parti pour prendre la place de titulaire à Lucas Chevalier dans le but du Paris SG. Médecin russe, Nikita Karlitsky s’est montré optimiste sur la convalescence du protégé de Luis Enrique.

« Ce genre de blessure guérit très bien, surtout qu’il s’agit d’une blessure au bras. Je doute donc fortement qu’il faille à Matvey Safonov plus de trois semaines pour se rétablir », a déclaré Nikita Karlitsky sur MatchTV avant de poursuivre.

« Après quatre semaines, il pourra jouer sans aucune restriction. Parfois, on peut baisser les bras, et si ce n’est qu’une petite déchirure, on n’est pas obligé d’attendre la guérison », a-t-il ajouté. Matvey Safonov pourrait donc faire son retour pour la réception de Lille ou le déplacement au Sporting Portugal au coeur du mois de janvier.

