Coup de théâtre au PSG : Ousmane Dembélé poussé vers la sortie ?

Ousmane Dembélé, revenu de blessure mais freiné par les précautions du staff, traverse une période trouble au PSG. Alors que le club souhaite le prolonger, une condition salariale pourrait tout faire basculer.

PSG : Un retour attendu, une frustration palpable pour Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé imaginait sans doute un tout autre scénario pour son retour. Après une longue absence liée à une blessure à l’ischio, l’attaquant parisien a vu sa reprise contrariée par la maladie, puis par une gestion prudente de son temps de jeu. Absent face à Metz, remplaçant lors de la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo, il a dû patienter avant de retrouver une place plus consistante dans la rotation. Une situation qui, selon Canal+, commence sérieusement à l’agacer.

Lire aussi : Coup de tonnerre au PSG : Ousmane Dembélé proche d’Arsenal

À voir

INFO Mercato : L’AS Monaco met Ansu Fati à la porte !

Le paradoxe est cruel : Dembélé réclame des minutes pour retrouver le rythme, quand le staff préfère temporiser avec son Ballon d’Or. Sa saison reste hachée (14 matches, 4 buts, 4 passes décisives), loin des standards de son exercice 2025 stratosphérique. Titularisé en Coupe de France contre Vendée Fontenay Foot, il a pourtant rappelé son talent, but et passe décisive à l’appui, brassard au bras. De quoi nourrir ses ambitions… et ses exigences.

Prolongation sous conditions : le PSG inflexible

En interne, le PSG souhaite avancer. Comme pour d’autres cadres, le club a ouvert la porte à une prolongation de contrat pour Dembélé, actuellement lié jusqu’en 2028. Mais, révèle Le Parisien, cette main tendue s’accompagne d’un cadre strict : une rémunération largement indexée sur le temps de jeu. Depuis le virage amorcé après Marco Verratti, Paris privilégie un salaire fixe modéré, complété par des variables conséquentes liées aux matches disputés.

Un modèle rationnel sur le papier, mais délicat dans le cas Dembélé. Fragile physiquement, souvent stoppé, l’ancien Barcelonais pourrait voir ses revenus fluctuer dangereusement. D’autant qu’il bénéficie déjà d’une prime exceptionnelle négociée lors de son arrivée en 2023, liée à son Ballon d’Or. Le risque est partagé : pour le joueur, celui de perdre en sécurité ; pour le club, celui de miser gros sur un talent parfois absent.

Un précédent qui inquiète à Paris

Au Paris SG, certains se souviennent encore du dossier Donnarumma. Des négociations interminables, des positions figées, puis un départ. Le PSG ne veut plus revivre ce scénario. Mais Dembélé, frustré par son statut et vigilant sur ses garanties contractuelles, pourrait durcir le ton. Coup de théâtre ou simple bras de fer ? À Paris, l’histoire montre que ces détails-là écrivent souvent les grandes ruptures.

Lire aussi sur le PSG :

PSG : La Russie fait une grosse annonce pour Matvey Safonov

Coup de théâtre au PSG : Upamecano au Paris SG pour 65M€ ?

À voir

Mercato : Coup dur pour le Stade Rennais qui perd à crack à 20M€

FLASH INFO: Énorme désillusion confirmée au PSG pour Enrique