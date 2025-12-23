ASSE : Une annonce officielle tombe pour Saint-Etienne !

Le calendrier avance et, avec lui, les rendez-vous qui comptent. L’ASSE connaît désormais la date précise de la réception de Laval, un match chargé de souvenirs contrastés pour les Verts.

ASSE : Geoffroy-Guichard se prépare à retrouver la Ligue 2 face à Laval

Le Stade Geoffroy-Guichard vibrera de nouveau au rythme de la Ligue 2 lors de la 24ᵉ journée. L’ASSE accueillera Laval le samedi 21 février 2026 à 20 heures, un horaire classique mais toujours symbolique dans le Chaudron. L’annonce est officielle, et elle permet aux supporters de cocher une date clé dans un calendrier déjà scruté avec passion.

Lire aussi : ASSE : La reprise fixée pour Saint-Etienne

À voir

Coup de théâtre au PSG : Upamecano au Paris SG pour 65M€ ?

Dans une saison où chaque point pèsera, cette réception s’annonce stratégique. Les Verts savent qu’à domicile, l’obligation de résultat est permanente. Face à un adversaire souvent accrocheur, Saint-Étienne devra conjuguer maîtrise et intensité pour éviter les scénarios frustrants du passé.

Laval, un adversaire qui ne réussit guère aux Verts

Les confrontations récentes entre l’ASSE et Laval laissent un goût amer. Dès la première journée du championnat, les Stéphanois avaient laissé filer une victoire pourtant bien engagée en Mayenne, concédant un spectaculaire 3-3 après avoir mené à deux reprises. Une rencontre symptomatique d’une équipe encore en quête d’équilibre.

À Geoffroy-Guichard, le souvenir n’est guère plus réjouissant. Entre le succès lavallois en 2023 dans un contexte de crise et un terne 0-0 la saison suivante, les duels face aux Tangos ont souvent manqué de saveur. Un constat que les Verts auront à cœur de faire mentir.

Un rendez-vous télévisé et une pression assumée

Diffusée sur beIN Sports, cette affiche bénéficiera d’une exposition nationale. Une vitrine supplémentaire pour l’AS Saint-Etienne, mais aussi une pression accrue. À domicile, sous les projecteurs, Saint-Étienne n’aura pas le droit à l’approximation.

Ce match contre Laval doit marquer un tournant. Plus qu’une simple date fixée, c’est une occasion de réaffirmer des ambitions et de rallumer la flamme dans le Chaudron. À Saint-Étienne, on le sait : certaines rencontres valent plus que trois points.

Lire aussi sur l’ASSE :

Un an de Horneland à Saint-Etienne, un bilan décevant

À voir

Mercato : L’OM sabote un accord de l’OL, le duel débute !

Mercato : Revirement pour Stassin et Davitashvili !

ASSE Mercato : La décision d’un attaquant convoité tombe