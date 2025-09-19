OM-PSG : Luis Enrique promet de terrasser les Marseillais

L’OM accueille le PSG ce dimanche en Ligue 1. Le technicien parisien, Luis Enrique a lancé les hostilités.

OM-PSG : Luis Enrique met la pression avant le Classique

Luis Enrique pense déjà au choc au Vélodrome. Le Classique approche, et l’entraîneur du PSG veut une équipe prête, concentrée, sans erreur. Depuis deux ans dans la capitale, l’Espagnol connaît la force de cette rivalité. Paris contre Marseille, c’est toujours plus qu’un simple match.

Son équipe reste invaincue depuis le début de saison. Mercredi, en Ligue des champions, Paris a balayé l’Atalanta (4-0). Un succès clair, net, puissant. Luis Enrique attend la même intensité dimanche. Le technicien ne veut aucune baisse de régime. Pour lui, la constance est la clé.

À voir

FC Nantes : Castro scelle l’avenir du crack Tabibou !

Lire aussi : OM-PSG : Luis Enrique crée déjà la polémique au Vélodrome

Face à la presse, il n’a pas caché son ambition. « J’ai vu leur match (2-1 pour le Real Madrid mardi, ndlr). On connaît l’importance de ce rendez-vous, pour les supporters comme pour le club. C’est une rivalité forte, et nous sommes heureux de disputer ce genre de rencontre », a déclaré le coach espagnol. Paris veut donc dominer. Le Champion d’Europe veut poursuivre sa belle dynamique.

Lire aussi : OM-PSG : Alerte rouge à Paris, une catastrophe en vue ?

À voir

Mercato PSG : Un buteur sur le départ cet hiver !

Le ton est donné. Luis Enrique veut gagner. Les joueurs le savent. Les supporters l’attendent. Marseille aussi. « J’espère qu’on pourra jouer à un haut niveau et gagner ce match. Tout le monde veut participer à ce type de confrontation. Et j’aime entraîner pour ces matchs. C’est un Classique », a-t-il ajouté.

Dimanche, le Vélodrome sera bouillant.