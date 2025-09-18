OM-PSG : Alerte rouge à Paris, une catastrophe en vue ?

La préparation du Classique OM-PSG est sous haute tension pour les Parisiens. Le latéral gauche Nuno Mendes a même pointé du doigt un sérieux problème avant d’affronter le rival marseillais.

Classique OM-PSG : Nuno Mendes déplore un calendrier infernal pour Paris

Le Paris Saint-Germain a déjà les yeux rivés sur le choc du dimanche face à l’Olympique de Marseille. Les Parisiens abordent ce Classique avec le plein de confiance. La victoire face à l’Atalanta Bergame (4-0) ayant fait beaucoup de bien. Pourtant, les sujets d’inquiétude se multiplient. Le calendrier infernal reste au cœur des préoccupations au PSG.

Nuno Mendes a en effet exprimé des inquiétudes concernant le manque de temps de repos avant ce grand rendez-vous en championnat. « On va bien se reposer, parce qu’on n’a pas beaucoup de temps. Mais je pense qu’on est bien pour affronter Marseille », a-t-il déclaré dans des propos relayés par L’Equipe.

Le PSG a disputé son match européen mercredi soir. Les troupes de Luis Enrique n’auront donc que deux jours de récupération. Contre trois pour l’OM, qui a joué mardi contre le Real Madrid. Ce jour de repos supplémentaire pourrait donner un avantage physique non négligeable aux Olympiens.

Un effectif miné par une série de blessures inquiétantes

En plus du rythme effréné, le PSG doit composer avec une cascade de blessures alarmante. Le match contre l’Atalanta a vu João Neves quitter prématurément le terrain pour cause de blessure. Le compatriote de Nuno Mendes rejoint à l’infirmerie du Parsis SG Ousmane Dembélé et Désiré Doué, absents depuis plusieurs semaines.

Ces blessures successives limitent les options offensives et créatives de Luis Enrique. À l’inverse, l’OM arrive dans ce choc avec un esprit revanchard. Renversé par le Real Madrid, grâce à deux penalties transformés par Kylian Mbappé, les Olympiens auront à cœur de se racheter devant leur public. L’ambiance au Vélodrome promet ainsi d’être intense. En dépit de l’interdiction de déplacement des supporters parisiens.