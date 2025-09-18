OM-PSG : Luis Enrique crée déjà la polémique au Vélodrome

Le Classique OM-PSG est toujours un événement. Mais cette fois, l’attention ne se porte pas uniquement sur le terrain. Luis Enrique est au cœur d’une polémique après avoir affiché ses craintes face à l’ambiance du Vélodrome.

Le Vélodrome, source d’inquiétude pour Luis Enrique

Après son large succès face à l’Atalanta Bergame (4-0), pas de répit pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale se déplace dimanche à Marseille. Ce Classique OM-PSG ne sera pas seulement un affrontement entre deux équipes rivales, mais aussi un test de résilience pour les Parisiens.

Ceux-ci sont confrontés à une série de blessures. Tandis que l’OM pourra compter sur le soutien indéfectible de son public pour tenter de battre le leader du Championnat. Et avant ce rendez-vous, Luis Enrique se prépare à un défi d’un tout autre ordre : l’ambiance incandescente du Vélodrome.

L’entraîneur du PSG a été opéré du bras suite à une chute de vélo. Dès lors, il a pris l’habitude en ce début de saison de diriger ses troupes depuis les tribunes afin de préserver sa santé. Sauf que pour le duel face à l’OM, Luis Enrique adoptera une autre approche. Il a bien l’intention de s’installer sur le banc de touche. « Je serai en bas avec mes joueurs pour sentir la chaleur », a-t-il affirmé à L’Equipe.

Tentative d’attiser le climat d’insécurité autour du choc OM-PSG

Cette décision n’est pas de son fait. Conscient de la fragilité de son état de santé, Luis Enrique préfère « ne pas jouer avec le feu ». Cette phrase laisse entente une certaine crainte concernant l’ambiance du Vélodrome. Cette appréhension n’a pas manqué de faire réagir. Notamment le site spécialisé Le Phocéen, qui accuse l’entraîneur parisien de surjouer la menace que représentent les fans marseillais.

Cette sortie « prouve que l’ancien milieu de terrain connaît très mal l’enceinte du boulevard Michelet, ou qu’il veut surjouer le climat d’insécurité », écrit le média local. La source explique que cette prudence est un signe de faiblesse. Quoi qu’il en soit, Luis Enrique a tranché. Il sera au plus près de ses joueurs pour ce Classique OM-PSG.

Ce choix démontre l’importance qu’il accorde à la proximité avec son groupe, même dans un contexte aussi électrique. Marquinhos et ses coéquipiers se présenteront au Vélodrome avec pour objectif de maintenir leur hégémonie sur la scène nationale.