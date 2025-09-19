ASSE : Horneland plus que jamais sous pression

Les jours à venir s’annoncent chauds à l’ASSE pour Eirik Horneland. Trois matchs en sept jours, un statut de leader à défendre et un effectif fragilisé par les blessures : l’AS Saint-Étienne s’apprête à vivre une semaine décisive. Le Norvégien, entraîneur des Verts, joue gros dans une séquence qui pourrait peser lourd dans la course à la montée.

ASSE : Une semaine à haut risque pour l’AS Saint-Étienne

Le marathon s’annonce éprouvant : réception de Reims samedi, déplacement à Amiens mardi puis retour à Geoffroy-Guichard pour affronter Guingamp le week-end suivant. Trois rendez-vous en une semaine, qui obligent Horneland à jongler avec son groupe, entre rotations nécessaires et gestion des cadres.

Leader invaincu après cinq journées, l’ASSE doit confirmer sa solidité tout en évitant de laisser des points en route. La pression est maximale, car chaque adversaire rêve de faire tomber le favori. Cette série constituera donc un véritable test de profondeur pour les Stéphanois.

Un mercato maîtrisé, symbole d’ambition

Si le mois d’août a été mouvementé, les Verts ont réussi à conserver leurs atouts majeurs. Les cas de Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin avaient animé les discussions, mais Kilmer Sports a tranché : pas de départ pour les cadres. Un signal fort envoyé à la concurrence.

En maintenant ses piliers, l’ASSE affirme son ambition de retrouver la Ligue 1 dès cette saison. Ce choix stratégique a renforcé la cohésion du groupe et consolidé la confiance d’un effectif décidé à ne pas flancher.

Blessures en série, casse-tête pour Horneland

La préparation estivale n’a pas été de tout repos. Djylian Nguessan, Aïmen Moueffek ou encore Mahmoud Jaber ont tous connu des pépins physiques. Si certains sont proches du retour, l’incertitude plane encore sur la disponibilité de plusieurs milieux de terrain. Horneland doit donc composer avec un effectif décimé par moments, ce qui rend la gestion des efforts encore plus cruciale. Dans un calendrier aussi serré, chaque absence pèse lourd.

Heureusement pour le coach norvégien, les renforts pointent à l’horizon. Ebenezer Annan et Dennis Appiah ont repris l’entraînement collectif et pourraient retrouver le groupe rapidement. De quoi soulager une défense déjà sollicitée. Autre surprise : la réintégration de Dylan Batubinsika et Yvann Maçon, pourtant invités à partir cet été. Leur présence offre de nouvelles options, même si leur retour en grâce reste incertain.

Préserver les cadres, clé du succès

Les cadres stéphanois, déjà très sollicités, devront être ménagés. Larsonneur, Tardieu ou encore Nadé n’ont raté aucune minute depuis le début de saison. Davitashvili, de retour de sélection, traîne une fatigue inquiétante. Horneland n’a donc pas le droit à l’erreur. S’il parvient à gérer ses hommes dans ce sprint à trois étapes, l’ASSE pourra continuer de rêver d’un retour rapide dans l’élite.