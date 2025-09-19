OM – PSG : Luis Enrique arrête une première décision forte !

Après la victoire face à l’Atalanta Bergame mercredi soir en Ligue des Champions, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, s’est exprimé sur le Classique à venir dimanche soir contre l’OM. Avec une première décision forte pour ce choc de Ligue 1 au Vélodrome.

PSG : Luis Enrique sera sur le banc face à l’OM

Luis Enrique, toujours convalescent après une chute à vélo et une opération à la clavicule, était posté en tribunes pour distribuer ses directives à son adjoint lors des deux derniers matches du Paris Saint-Germain, face au RC Lens en Ligue 1 samedi dernier (2-0) puis contre l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions (4-0), mercredi soir.

Installé dans les tribunes du Parc des Princes pour pouvoir prendre de la hauteur afin d’observer son équipe sous un autre angle, l’entraîneur parisien s’est offert une perspective qui lui offre un angle large sur l’occupation du terrain et la manière dont son équipe presse l’adversaire.

« Je voulais faire la première mi-temps dans la tribune, c’est toujours mieux parce que tu as plus d’informations et la vision est meilleure. En deuxième mi-temps, ils ont changé un peu, ils ont défendu dans un bloc médian, mais je pense qu’on a dominé tout le match », a expliqué le technicien espagnol. Cette méthode, inspirée des entraîneurs de rugby, permet à Enrique de mieux analyser le jeu et de préparer efficacement la causerie de la mi-temps.

« C’est une option intéressante que je vais utiliser à l’avenir. Après ça, tu peux faire parfaitement la causerie à la mi-temps parce que tu as parfaitement vu qui a bien joué sur la pelouse. On a beaucoup d’informations directes », a ajouté l’ancien manager du Barça. Cependant, Luis Enrique ne compte pas répéter cette expérience au Vélodrome contre l’Olympique de Marseille.

Luis Enrique : « C’est mieux de ne pas jouer avec le feu »

Si Luis Enrique a apprécié son expérience de regarder les matches depuis les tribunes pour mieux analyser le jeu, comme face au RC Lens et l’Atalanta, il restera sur le banc pour protéger sa clavicule et éviter les risques le dimanche soir lors du Classique contre l’OM au stade Vélodrome, en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Le successeur de Christophe Galtier préfère garder cette méthode innovante seulement au Parc des Princes. Il n’entend pas du tout provoquer la colère des supporters marseillais.

« C’est mieux de ne pas jouer avec le feu. Je serai en bas avec mes joueurs pour sentir la chaleur. C’est un classique du football français, un match que tout le monde veut jouer et entraîner dans une ambiance intense. À l’extérieur, je n’ose pas. Surtout pour mon intégrité physique qui, en ce moment, n’est pas au mieux », a affirmé Luis Enrique.